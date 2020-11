Quelles séries arrivent en France en novembre 2020 ? Batwoman, Manifest, The Crown, Bodyguard et plus encore

Quelles séries démarrent en France en ce mois de novembre 2020 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce onzième mois de l’année 2020 :

Dimanche 1er novembre

Godfather of Harlem – Saison 1 (StarzPlay)

This is Us – Saison 5 (23h25 sur Canal+ Séries)

Quatre mariages et un enterrement – Saison 1 (Salto)

Face To Face – Saison 1 (Salto)

All American – Saison 1 (Salto)

Voice – Saison 2 (Netflix)

Lundi 2 novembre

Possessions – Saison 1 (21h00 sur Canal+)

De Gaulle, l’éclat et le secret – Mini (21h05 sur France 2)

M’entends-tu ? – Saison 2 (Netflix)

Ici tout commence (Feuilleton quotidien à 18h30 sur TF1)

Stumptown – Saison 1 (20h55 sur Teva)

Mercredi 4 novembre

Love & Anarchy – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 5 novembre

Batwoman – Saison 1 (20h55 sur Warner TV)

Riverdale – Saison 4 (22h35 sur Warner TV)

9-1-1: Lone Star – Saison 1 (21h10 sur M6)

Paranormal – Saison 1 (Netflix)

Géométrie de la mort – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Vendredi 6 novembre

Duncanville – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Tender Touches – saison 2 (Adult Swim)

Dimanche 8 novembre

Interrogation – Saison 1 (20h55 sur 13ème Rue)

Livstid – Saison 1 (20h50 sur Polar+)

Les enquêtes de Vera – Saison 10 (21h05 sur France 3)

Lundi 9 novembre

Moonbase 8 – Saison 1 (22h20 sur Canal+ Séries)

This Way Up – Saison 1 (21h00 sur Canal+ Séries)

S.W.A.T. – Saison 1 (20h55 sur 13ème Rue)

Most Wanted Criminals (FBI: Most Wanted) – Saison 1 (20h55 sur Série Club)

Undercover – Saison 2 (Netflix)

Mardi 10 novembre

Industry – Saison 1 (OCS City)

Nurses – Saison 1 (20h55 sur Warner TV)

Manifest – Saison 2 (21h05 sur TF1)

Blindspot – Saison 4 (23h35 sur TF1)

Le Voyageur – Suite Saison 1 (21h05 sur France 3)

Dash & Lily – Saison 1 (Netflix)

Bad Banks – Saison 2 (Netflix)

Mercredi 11 novembre

The Liberator – Saison 1 (Netflix)

A Teacher – Mini (Canal+)

Jeudi 12 novembre

Balthazar – Saison 3 (21h05 sur TF1)

Vendredi 13 novembre

Coup pour Coup – Mini (Netflix)

Dimanche 15 novembre

The Crown – Saison 4 (Netflix)

Gangs of London – Saison 1 (StarzPlay)

Sense of Tumour – Saison 1 (Salto)

Lundi 16 novembre

Antidisturbios – Saison 1 (20h50 sur Polar+)

Bodyguard – Saison 1 (21h05 sur France 2)

Awkwafina is Nora From Queens – saison 1 (Comedy Central)

Mardi 17 novembre

His Dark Materials – Saison 2 (20h40 sur OCS City)

Mercredi 18 novembre

Le goût des marguerites – Saison 2 (Netflix)

Bull – Saison 5 (Salto)

Jeudi 19 novembre

L’Aliéniste: L’ange des ténèbres – Saison 2 (Canal+)

Vendredi 20 novembre

Motherland : Fort Salem – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Detectorists – intégrale (Arte.tv)

Mardi 24 novembre

Cheyenne et Lola – Saison 1 (OCS)

Mercredi 25 novembre

Great Pretender (saison 2 – Netflix)

Jeudi 26 novembre

No Man’s Land – Saison 1 (20h55 sur Arte)

Vendredi 27 novembre

Virgin River – Saison 2 (Netflix)

Le Noël de trop – Saison 1 (Netflix)

Dimanche 29 novembre

Vikings – Saison 5b (Netflix)

Des – Mini (StarzPlay)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.