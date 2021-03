9 séries de l’hiver qui valent le coup d’oeil, de The Expanse à The Serpent

Chaque saison apporte son lot de nouveautés et de retour sur le petit écran et les plateformes de streaming, même en période aussi peu banale qu’une pandémie qui affecte naturellement la manière dont le téléspectateur regarde les séries télévisées. Reste que si la production a connu un coup dans l’aile, cela ne signifie pas qu’il n’y a rien à regarder.

Comme c’est devenu maintenant une sorte de tradition, l’équipe de Critictoo profite de la fin d’une saison pour offrir une petite sélection (non-exhaustive) de séries qui nous ont séduit. Ainsi, les membres de la rédaction ont choisi des programmes qui ont marqué cette période hivernale, entre séries de science-fiction, true crime et plus encore.

Ci-dessous, voici ainsi 9 séries diffusées au cours de la période hivernale, qui valent selon nous le coup d’oeil :

The Expanse (Saison 5, Amazon Prime Video)

Chaque saison de The Expanse est différente de la précédente. La série qui s’est rapidement imposée comme étant un des meilleurs space operas du petit écran américain mise toujours plus sur ses excellents personnages (et acteurs) pour nous offrir un récit plus choral que jamais aux enjeux massifs et pourtant si personnels. L’équipage du Rocinante voulait se reposer, mais un fanatique qui veut mettre l’univers en feu va semer le chaos et mettre les Terriens, Martiens et Ceinturiens en danger. En bref, la série est toujours aussi brillante, émotionnellement exigeante, politiquement pertinente, visuellement impressionnante et allergique à la facilité. Cette saison 5 fut éprouvante et annonce une sixième et dernière saison qui pourrait bien l’être encore plus. – Fabien

The Investigation (TV 2 Danmark)

Nous ne manquons certainement pas de séries True Crime dernièrement, mais cela n’empêche pas The Investigation de sortir du lot avec aisance. Cette production danoise est proche du documentaire, préférant la véracité à une dramatisation qui joue avec les faits pour nous tenir en haleine. Le résultat est alors unique dans sa structure et dans son récit. Nous avons là une quête qui semble impossible à compléter de laquelle nait une frustration qui devient le carburant d’une histoire qui n’offre jamais au coupable l’attention qu’il désirait tant. Tout est à propos de Kim Wall, une journaliste brutalement assassinée dans un sous-marin artisanal, de ses parents et de l’équipe du détective Jens Møller Jensen (Søren Malling) qui vont tout faire pour lui rendre justice. Une réussite atypique pour le genre, ce qui rend la série incontournable. – Fabien

It’s a Sin (Channel 4)

Deux ans après le choc Years & Years, Russell T Davies vient une nouvelle fois électriser le petit écran avec la très personnelle It’s A Sin. En abordant les années SIDA au Royaume-Uni, le scénariste va chercher dans les tréfonds de sa vie, de ses erreurs, de ses regrets pour offrir cette œuvre qui dit la douleur et hurle la fierté, celle qui donne une éternité à ces destins éraflés et laisse son spectateur tremblant. Oui, It’s a Sin est parfois rude, elle détruit littéralement, mais elle met aussi en image une génération flamboyante, vivante, étourdissante. Un must-see absolu tant la série prend déjà racine dans mon futur — et encore lointain — TOP 2021.- Thibaut

Ovni(s) (Saison 1, Canal+)

Melvin Poupaud fait sa Scully face à des phénomènes surnaturels et il le fait avec des pat d’eph’. C’est presque le résumé d’Ovni(s), cette comédie en apparence ou comédie des apparences qui nous est proposée par Canal+ et qui est une proposition vraiment audacieuse. Plus il cherche à faire la lumière sur ces phénomènes, plus le flou s’avance mais par touches, remuant cet homme de la France de Giscard dans ses retranchements. Face à lui, une ex-femme forte, deux touchants énergumènes comme collègues et un patron pas très fin. Ovni(s) est la série qu’il fallait pour secouer un début d’année morose et redonner foi en la série de genre à la française. – Maxime

Paris Police 1900 (Saison 1, Canal+)

Depuis des années, je me demande quand la création audiovisuelle française va s’emparer de notre histoire (au-delà de la Seconde Guerre mondiale). Il a fallu attendre 2021, Canal + et Paris Police 1900 pour avoir enfin un grand pas dans la bonne direction. Comme Maison Close à l’époque, la série dissèque une société à un instant T, une période où les mœurs étaient différentes mais où l’on peut toujours donner des rôles d’importance aux femmes. Dans le Paris de 1899, le préfet Lépine revient mettre de l’ordre dans une ville en proie à l’antisémitisme émergeant de l’affaire Dreyfus. Au milieu, des enquêtes dans un univers poisseux, des femmes qui se débattent avec une condition pas toujours aisée, une peinture historique dans l’ombre des grands événements. Au-delà de réussir à intégrer les femmes sans diminuer leur rôle dans un univers prétendument masculin, la série fait du grand spectacle avec une esthétique aux petits oignons. – Maxime

The Pembrokeshire Murders (ITV)

Les Britanniques ont commencé l’année en traquant des tueurs en série, comme c’est toujours le cas sur ITV. Cette fois-ci, la chaîne britannique revient sur une histoire ayant pris place dans le Pays de Galles pour suivre l’inspecteur Steve Wilkins (Luke Evans) et son équipe sur une longue période devant passer tous les indices récoltés au crible pour réussir à démontrer la culpabilité d’un homme. The Pembroshire Murders est une illustration sobre et précise du fonctionnement de la police et du travail répétitif de recherches, avec les contraintes budgétaires qui vont avec, rappelant que la vérité repose parfois sur un simple bout de tissu, et qu’il n’est jamais trop tard pour tenter de panser les plaies, aussi douloureux cela soit-il. – Carole

Pretend It’s A City (Netflix)

Si elle reste méconnue chez nous, Fran Lebowitz est une petite icône outre Atlantique. Cette autrice sait plus que quiconque dresser avec acidité et impertinence le portrait des générations qui l’entoure. Pretend It’s A City, réalisé par nul autre que Martin Scorsese va alors se proposer d’aller cartographier une ville, New York, et celle qui, dans un certain sens, semble en être son incarnation physique la plus éclatante : Fran Lebowitz. En 7 épisodes, on déambule dans cette bougonnerie aiguisée où chaque épisode serpente entre l’esprit psycho-drolatique d’un Woody Allen et l’impertinence mordante d’un Oscar Wilde. Un petit régal. -Thibaut

Resident Alien (Saison 1, syfy)

Adapté d’un comic book, Resident Alien raconte l’histoire d’un extraterrestre envoyé sur Terre pour éradiquer l’espèce humaine… Son vaisseau s’écrase et il n’a d’autre choix que de prendre l’identité d’un médecin d’une petite ville du Colorado, le temps de pouvoir mener à bien sa mission. Le rôle semble avoir été créé sur mesure pour Alan Tudyk tant il lui sied à merveille ! Il est hilarant dans ses quiproquos et ses difficultés d’interactions sociales, mais arrive à devenir émouvant quand on réalise qu’il n’y a pas besoin de venir d’une autre planète pour se sentir extraterrestre. Le tout est complété par une galerie de personnages doux dingues, plusieurs enquêtes parallèles et des décors qui assouvissent nos envies de grands espaces. Et s’il vous fallait encore une bonne raison de découvrir Resident Alien, la série est fraîchement renouvelée pour une saison 2 ! – Aline

The Serpent (BBC One)

Autant le dire, le true crime était un peu le genre à l’honneur au cours de cette saison, ce que ne viendra pas contredire la série événement du début de l’année sur BBC One, The Serpent. La série revient sur le tueur en série français Charles Sobhraj (Tahar Rahim) qui assassinait des touristes occidentaux en Thaïlande notamment durant les années 70 et l’obsession du diplomate néerlandais Herman Knippenberg (Billy Howle) qui s’est lancé sur sa piste. Cette œuvre ambitieuse en huit épisodes se révèle aussi minutieuse qu’étouffante et fascinante, nous présentant le puzzle qu’était Sobhraj et son talent pour capturer ses proies (complices inclus) dans les mailles de son filet. Rien n’est laissé au hasard, même les zones d’ombre, et on se laisse aussi prendre au piège, effrayé et passionné par cette tragique et meurtrière histoire. – Carole

