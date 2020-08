Après Umbrella Academy, les séries Netflix à venir de Teenage Bounty Hunters à Ratched

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé la saison 2 d’Umbrella Academy. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Vendredi 14 aout

Le grand braquage (saison 1) – Séries d’Amérique latine. Inspirée du casse de 33 millions de dollars US commis en 1994 à la banque centrale de Colombie, et qui a fait chavirer le pays.

Teenage Bounty Hunters (saison 1) – Élèves d’un lycée élitiste, les sœurs jumelles Sterling et Blair se lancent de front dans une improbable et secrète carrière de chasseuses de primes.

3% (saison 4) – La conclusion de la série.

Jeudi 20 aout

Biohackers (saison 1) – Série allemande. Une étudiante en médecine intègre une prestigieuse université allemande pour mettre au jour une conspiration liant un professeur de biologie à une tragédie familiale.

Vendredi 21 aout

Hoops (saison 1) – Dans cette série animée, un entraîneur de basket rêve de mener son équipe de lycéens au sommet, mais il n’est pas tendre avec ses joueurs au talent plus que discutable.

Lucifer (saison 5 partie 1)

Mardi 25 aout

Trinkets (saison 2) – La conclusion de la série.

Mercredi 26 aout

Her Mother’s Killer (saison 1) – Série colombienne. Pratiquement 30 ans après le meurtre de sa mère, un stratège politique lance un plan minutieusement préparé pour ruiner la vie du candidat aux élections présidentielles qui l’a tuée.

Jeudi 3 septembre

Young Wallander (saison 1) – Série suédoise. Inspirés par les romans de Henning Mankell, les producteurs des « Enquêtes de l’inspecteur Wallander » ont donné à Kurt l’identité d’un jeune flic des années 2020 en Suède.

Vendredi 4 septembre

Away (saison 1) – S’embarquant pour une dangereuse mission sur Mars à la tête d’un équipage international, Emma Green doit laisser derrière elle son mari et sa fille adolescente.

Jeudi 10 septembre

Julie and the Phantoms (saison 1) – Une ado développe sa passion pour la musique et pour la vie en aidant un trio fantôme à devenir le groupe qu’il n’a jamais pu être.

Vendredi 11 septembre

Family Business (saison 2)

Vendredi 18 septembre

Ratched (saison 1) – Préquelle au film Vol au-dessus d’un nid de Coucou. En 1947, Mildred s’installe en Californie du Nord pour trouver un emploi au sein d’un hôpital psychiatrique de renom où sont pratiquées des expériences cérébrales inédites et inquiétantes. En mission secrète, Mildred se présente comme l’infirmière dévouée et parfaite. Alors qu’elle commence à infiltrer le système hospitalier et ceux qui en font partie, son apparence élégante parvient à dissimuler la noirceur croissante qui la ronge depuis bien longtemps, révélant que les vrais monstres ne naissent pas ainsi, mais sont créés.

