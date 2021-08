Après Hit & Run et Outer Banks Saison 2, les séries Netflix à venir de Directrice à Lucifer

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé la nouvelle Hit & Run et la saison 2 d’Outer Banks. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Jeudi 12 aout

AlRawabi School for Girls (saison 1) – Les victimes de harcèlement de la prestigieuse école pour filles Al Rawabi échafaudent une série de coups risqués pour faire payer leurs tortionnaires.

Vendredi 13 aout

Disparu à Jamais (mini) – Nouvelle adaptation d’Harlan Coben venant de France,

Valeria (saison 2) – Série espagnole. Valeria et ses copines se retrouvent donc plongées dans un formidable tourbillon d’émotions où se côtoient l’amour et l’amitié, la jalousie, l’infidélité, le doute, le chagrin, les secrets, le travail, les soucis, mais aussi la joie et les beaux projets d’avenir.

Son Royaume (saison 1) – Série espagnole. Après l’assassinat de son colistier, un télévangéliste se retrouve favori des élections présidentielles. Il saisit sa chance tandis que l’enquête avance.

Brand New Cherry Flavor (mini) – Hollywood, années 90. Une réalisatrice vient travailler sur son film, mais plonge dans une spirale hallucinatoire. Au programme : sexe, magie, vengeance. Et chatons.

Dimanche 15 aout

Love, Marriage and Divorce (saison 2) – Séries coréenne.

Downton Abbey (Intégrale)

Lundi 16 aout

Racket Boys (saison 1) – Un jeune citadin emménage à la campagne lorsque son père entraîneur est embauché pour remettre sur pied l’équipe de badminton en perdition d’un collège local.

Vendredi 20 aout

Directrice (saison 1) – La première femme de couleur à devenir directrice (Sandra Oh) essaie d’être à la hauteur des exigences folles du département d’anglais en perdition d’une grande université.

Ça va bien se passer (saison 1) – Série mexicaine. Un couple séparé continue de cohabiter pour le bien de son enfant dans cette comédie dramatique qui questionne la définition d’un bon parent dans le monde d’aujourd’hui.

Lundi 23 aout

The Witcher : Le cauchemar du Loup (special) – Ce film d’animation en 2D donne une nouvelle dimension à l’univers de “The Witcher” alors qu’un nouveau danger menace le Continent.

Mr. Robot (Intégrale)

Mercredi 25 aout

Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes (saison 1) – Série norvégienne. Une femme déclarée morte se réveille avec une soif de sang incontrôlable, redonnant par là même espoir à l’entreprise de pompes funèbres sur le déclin de sa famille.

Clickbait (saison 1) – Dans cette série à suspense, huit points de vue différents offrent des indices révélateurs sur l’auteur d’un crime horrible catalysé par les réseaux sociaux.

Open Your Eyes (saison 1) – Série polonaise. Après un tragique accident, une jeune amnésique essaie de reconstruire sa vie dans un centre pour le traitement des troubles de la mémoire, mais la traitement peu conventionnel qui lui est administré fait naitre chez elle des doutes.

Jeudi 26 aout

Bienvenue chez Mamilia (saison 4)

Vendredi 27 aout

King of Boys: The Return of the King (Mini-série) – Suite du film King of Boys.

Deserter Pursuit (saison 1) – Série coréenne. La mission d’un jeune soldat préposé à la chasse aux déserteurs révèle la dure réalité vécue par les appelés pendant leur service militaire obligatoire.

Dimanche 29 aout

Le Virtuose du tablier (saison 1) – Série japonaise. Un dur à cuire avec un talent pour les travaux ménagers s’attaque aux tâches ménagères avec un soin méticuleux dans ces vignettes comiques.

Nevertheless, (saison 1) – Série coréenne. Le charme enivrant d’un camarade de son école d’art entraîne une jeune fille qui ne croit pas à l’amour dans une relation amis-amants.

Mardi 31 aout

Good Girls (saison 4) – Dernière saison de la série.

Mercredi 1er septembre

The Flash (saison 6)

Supergirl (saison 5)

Deadly Class (saison 1)

Chicago Fire (plusieurs saisons)

Jeudi 2 septembre

Queer Force (saison 1) – Série d’animation. Un bel agent secret et son équipe de super espions LGBTQ+ se lancent dans des aventures extraordinaires.

Vendredi 3 Septembre

La Casa de Papel (saison 5 Volume 1) – Première partie de la dernière saison de la série

Le Club de plongée (saison 1) – Teen show australien. Sur les rives du cap Mercy, un groupe d’adolescents plongeurs enquête sur une série de secrets et de signes après la disparition mystérieuse de l’un des leurs.

Vendredi 10 septembre

Lucifer (saison 6) – Dernière saison de la série

Vendredi 17 Septembre

Sex Education (saison 3) – Les aventures d’Otis Milburn et de ses amis se poursuivent.

Chicago Party Aunt (saison 1) – Nouvelle série d’animation pour adulte.

Mercredi 22 septembre

Dear White People (saison 4) – Dernière saison de la série

Vendredi 24 septembre

Midnight Mass (saison 1) – Une communauté fait face à des événements miraculeux et à de sombres présages après l’arrivée d’un mystérieux prêtre. Par le créateur de “The Haunting of Hill House”.

Mercredi 29 Septembre

Octobre (saison 1) – Série scandinave. Une jeune femme assassinée gît sur une aire de jeux de Copenhague. Au-dessus d’elle est suspendu un bonhomme fabriqué avec des marrons. D’après le roman à succès.

Jeudi 30 septembre

Love 101 (saison 2) – Série turque. Eda, Osman, Sinan et Kerem retournent au lycée.

Vendredi 3 Décembre

La Casa de Papel (saison 5 Volume 2) – Fin de la série.

Vendredi 17 Décembre

The Witcher (saison 2) – Convaincu que la vie de Yennefer s’est envolée lors de la bataille du Mont Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance à Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède.

