Après Le Serpent et Snabba Cash, les séries Netflix à venir de Shadow and Bone à Jupiter’s Legacy

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé Le Serpent et la première saison de Qui a tué Sara ? ou encore celle de Snabba Cash. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Vendredi 16 avril

Why Are You Like This (Saison 1) – Série australienne. Trois bons amis d’une vingtaine d’années gèrent travail, plaisir, politiques identitaires et nuits de folie dans cette satire incisive de la vie des jeunes à Melbourne.

Dimanche 18 avril

Luis Miguel: La Série (saison 2) – Série mexicaine. Cette série met en scène la vie de Luis Miguel, un chanteur mexicain qui captive le public d’Amérique latine et du monde entier depuis des années.

Mercredi 21 avril

Zéro (saison 1) – Série italienne. Un ado doté d’un pouvoir d’invisibilité se voit entraîné par un petit malfrat qui veut régner sur le quartier, et rencontre une mystérieuse étudiante en art…

Jeudi 22 avril

La chasse aux fantômes (saison 1) – Série thaïlandaise. Un étudiant en médecine doté d’un pouvoir surnaturel gagne sa vie en chassant des fantômes, jusqu’au jour où il se retrouve face à un esprit plus attirant qu’effrayant.

Vendredi 23 avril

Shadow and Bone : La saga Grisha (Saison 1) – Des forces maléfiques conspirent contre une jeune soldate armée d’un pouvoir magique qui pourrait unir son monde. Inspiré de la série de romans “Grisha” de Leigh Bardugo.

Mardi 27 avril

L’Ombre de Fatma (Saison 1) – Série turque. nous emmène à la rencontre d’une femme de ménage discrète qui, alors qu’elle recherche son mari disparu, commet un meurtre tout à fait inattendu. Elle devient une tueuse invisible aux yeux des autres, qui ne la considèrent que comme une employée quelconque.

Mercredi 28 avril

Sexify (saison 1) – Série polonaise. Pour créer une application sexuelle innovante et remporter un concours, une étudiante inexpérimentée et ses amies doivent explorer le monde intimidant du plaisir féminin.

Vendredi 30 avril

Innocent (saison 1) – Série espagnole. En s’interposant dans une bagarre, Mat a tué un homme. Sorti de prison, il refait sa vie, mais voilà qu’un appel vient tout détruire. Inspiré d’un roman de Harlan Coben.

La grande illusion de Juanquini (saison 2)

Vendredi 7 mai

Jupiter’s Legacy (saison 1) – La première génération de super-héros est parvenue à assurer la paix dans le monde pendant près d’un siècle. Au tour de leurs enfants de prendre la relève. Basée sur le comic book de Mark Millar.

Mercredi 12 mai

La famille Upshaw (saison 1) – En Indiana, une famille afro-américaine de la classe ouvrière peine à s’en sortir et à trouver sa place sans points de repère.

Vendredi 14 mai

Selena: The Series (partie 2)

Move to Heaven (saison 1) – Série Coréenne. Dramédie sur un oncle et son neveu travaillant à nettoyer derrière les morts pour aider ceux qui restent à pouvoir dépasser leur trauma.

Mercredi 19 mai

Qui a tué Sara ? (saison 2)

Jeudi 20 mai

Special (saison 2) – Seconde et dernière saison.

Vendredi 28 mai

Lucifer (saison 5) – Seconde moitié de la saison. Déjà renouvelée pour une sixième et dernière saison.

La Méthode Kominsky (saison 3) – Dernière saison de la série.

Vendredi 23 juillet

Sky Rojo (saison 2)

