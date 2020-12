Après Le jeu de la dame et The Crown, les séries Netflix à venir de La Chronique des Bridgerton à Sabrina

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé Le jeu de la dame et The Crown. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Jeudi 3 décembre

Do Do Sol Sol La La Sol (saison 1) – Série coréenne. Après avoir été au sommet, cette pianiste perd tout ! Armée de son sourire et guidée par de scintillantes étoiles, pourra-t-elle retrouver l’espoir, un foyer et l’amour ?

Private Lives (saison 1) – Série coréenne. Dans un monde où la confidentialité des données n’existe plus, des escrocs découvrent un sinistre programme de surveillance gouvernemental et une entreprise cupide.

Vendredi 4 décembre

Selena: La Série (saison 1) – Tandis que Selena réalise ses rêves, la chanteuse américaine d’origine mexicaine et sa famille doivent faire des choix difficiles sur les plans affectifs et musicaux. Inspiré de faits réels.

Bhaag Beanie Bhaag (saison 1) – Série indienne. Avec des parents désapprobateurs, une vie amoureuse compliquée et son propre critique intérieur, une jeune humoriste s’inspire de sa vie trop sage pour monter sur scène.

Kings of Jo’Burg (saison 1) – Les frères Masire règnent sur la pègre de Johannesburg, mais une malédiction familiale et un écheveau de trahison menacent de les détruire.

Samedi 5 décembre

Detention (saison 1) – Série taïwanaise. Mort, désobéissance et désespoir règnent sur un lycée de Taïwan dans les années 1960. Des décennies plus tard, une élève découvre les secrets qui hantent encore ce lieu.

Lundi 7 décembre

100 Days My Prince (saison 1) – Série coréenne. Un prince héritier frappé d’amnésie découvre la vie de roturier et vit un amour inoubliable en tant que mari de la femme célibataire la plus âgée de Joseon.

Mardi 8 décembre

Mr. Iglesias (saison 3)

Mercredi 9 décembre

Ashley Garcia : Genius in Love – Christmas Special

The Big Show Show – Christmas Special

Jeudi 10 décembre

Alice in Borderland (saison 1) – Série japonaise basée sur un manga. Un jeune homme fou de jeux vidéo se retrouve avec ses deux amis dans un Tokyo alternatif où ils doivent disputer des jeux dangereux pour survivre.

Vendredi 11 décembre

Après toi, le chaos (mini-série) – Série espagnole. Hantée par une mort suspecte survenue quelques semaines auparavant, une enseignante qui vient de débuter dans un lycée commence à craindre pour sa vie.

Dimanche 13 décembre

Start-Up (saison 1) – Série coréenne. De jeunes entrepreneurs travaillant à donner vie à leurs rêves se battent pour obtenir le succès et l’amour dans le monde hautement compétitif de l’industrie high-tech coréenne.

Lundi 14 décembre

Tiny Pretty Things (saison 1) – Lorsque l’élève star d’une prestigieuse école de danse est victime d’une agression, sa remplaçante découvre un monde où la concurrence fait rage et où le mensonge règne.

Mercredi 16 décembre

How To Ruin Christmas (saison 1) – De retour dans sa famille pour les fêtes, Tumi gâche les préparatifs de mariage de sa sœur, puis tente de réparer les dégâts avant qu’il ne soit trop tard.

Vendredi 18 décembre

Sweet Home (saison 1) – Série coréenne. Alors que les humains deviennent des monstres et sèment la terreur, un adolescent perturbé et son voisin de palier se battent pour survivre et conserver leur humanité.

Home for Christmas (saison 2)

Vendredi 25 décembre

La Chronique des Bridgerton (saison 1) – Inspirée des romans à succès, cette série suit les huit frères et sœurs de la puissante famille Bridgerton dans leur quête de l’âme sœur.

Mercredi 30 décembre

Equinox (saison 1) – Série danoise. Vingt ans après avoir vu disparaître un bus plein d’étudiants, Astrid croise l’une des victimes dans la rue, et commence à mener l’enquête.

Jeudi 31 décembre

Les nouvelles aventures de Sabrina (saison 4) – Dernière saison de la série.

Vendredi 1er janvier

Monarca (saison 2)

Vendredi 8 janvier

Cobra Kai (saison 3)

