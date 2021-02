Après Firefly Lane et La cité invisible, les séries Netflix à venir de Tribes of Europa à Shadow and Bone

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé La Chronique de Bridgerton et la dernière saison de Les nouvelles aventures de Sabrina. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Lundi 15 février

The Crew (saison 1) – La vie au garage fait une embardée pour un chef mécanicien de la NASCAR et son équipe à l’arrivée d’un nouveau patron bien décidé à imposer son style et ses méthodes.

Mercredi 17 février

Mon amie Adèle (saison 1) – Série anglaise. Une mère célibataire est prise dans un jeu de manipulation après avoir entamé une liaison avec son patron, un psychiatre, et s’être rapprochée de sa mystérieuse épouse.

Vendredi 19 Février

Tribes of Europa (Saison 1) – Série allemande. En 2074, trois frères et sœurs tentent de changer le sort de l’Europe après la catastrophe globale qui l’a fragmentée en une foule de micro-États rivalisant pour dominer.

Histoires équivoques (Saison 1) – Série indienne. Des noirs secrets aux mensonges, à la jalousie et au contrôle, les quatre histoires de cette anthologie explorent les aspects les plus sombres et perfides de l’amour.

Mardi 23 février

Lovestruck in the City (saison 1) – Série coréenne. Tombé amoureux d’une femme indépendante après une idylle en bord de mer, un architecte passionné se met en tête de la retrouver dans les rues de Séoul.

Mercredi 24 février

Ginny & Georgia (saison 1) – Georgia, une mère anticonformiste, s’installe dans le nord avec ses enfants Ginny et Austin pour prendre un nouveau départ. Mais leur parcours ne sera pas sans embûches.

Lundi 8 mars

Bombay Begums (saison 1) – Série indienne. Cinq femmes de différentes générations interrogent et redéfinissent les notions d’ambition, d’autonomisation et d’identité dans le monde féroce de la banque à Mumbai.

Mercredi 10 mars

Caïd (saison 1) – Série française. Un réalisateur qui a été envoyé tourner un clip de rap dans une cité du sud de la France se retrouve embarqué malgré lui dans une guerre des gangs.

Vendredi 12 mars

Paradise PD (saison 3)

Vendredi 19 mars

La country-sitter (saison 1) – Une jeune chanteuse de country trouve enfin le groupe qu’elle cherchait lorsqu’elle se fait embaucher comme baby-sitter dans une famille de mélomanes.

Vendredi 26 mars

Sky Rojo (Saison 1) – Série espagnole. Avec les lieutenants de leur proxénète aux trousses, trois femmes assoiffées de liberté embarquent dans une aventure effrénée.

Vendredi 23 avril

Shadow and Bone : La saga Grisha (Saison 1) – Des forces maléfiques conspirent contre une jeune soldate armée d’un pouvoir magique qui pourrait unir son monde. Inspiré de la série de romans “Grisha” de Leigh Bardugo.

Vendredi 14 mai

Selena: The Series (partie 2)

