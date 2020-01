Après Messiah, les séries Netflix à venir de Sex Education à La Casa de Papel

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

Dernièrement, le service de streaming nous a proposé titre série. Il va de soit que d’autres vont suivre sans tarder. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix :

Vendredi 10 janvier

AJ And The Queen (saison 1) – Alors qu’elle parcourt l’Amérique en camping-car, Ruby Red, drag queen, découvre un acolyte improbable en une jeune passagère clandestine de 10 ans au langage virulent. De RuPaul Charles et Michael Patrick King.

Medical Police (saison 1) – Mandatés par une branche secrète du CDC, Owen Maestro et Lola Spratt quittent le Childrens Hospital pour enquêter sur un virus mortel qui menace le monde. Par l’équipe de Childrens Hospital.

Jamtara (saison 1) – Une bande de jeunes provinciaux vit d’une lucrative opération de phishing jusqu’à ce qu’un politicien corrompu cherche à en profiter… et un policier à la démanteler. Série indienne.

Titans (saison 2)

Giri/Haji (saison 1) – Série britannique de BBC One.

Mercredi 15 janvier

Grace and Frankie (saison 6) – Déjà renouvelée pour une saison 7.

Vendredi 17 janvier

Sex Education (saison 2)

Ares (saison 1) – Rêvant de faire partie de l’élite d’Amsterdam, une étudiante ambitieuse rejoint naïvement une société exclusive qui recèle un horrible secret. Série néerlandaise.

Lundi 20 janvier

Family Reunion (saison 2 – Netflix)

Jeudi 23 janvier

October Faction (saison 1) – Les chasseurs de monstres Fred et Deloris Allen affrontent le mal… et les drames familiaux avec leurs jumeaux ados. D’après le comic book de Steve Niles et Damien Worm.

L’épouse fantôme (saison 1) – Malaisie, années 1890. Piégée dans l’au-delà en tentant de rompre un sinistre contrat, Li Lan est impliquée dans une grave affaire de meurtre au sein d’une famille aisée.

Vendredi 24 janvier

Les nouvelles aventures de Sabrina (saison 3) – Déjà renouvelée pour une saison 4.

The Ranch (saison 4b) – Les ultimes épisodes de la série.

Mercredi 29 janvier

Omniscient (saison 1) – Dans un avenir où chaque citoyen est surveillé en permanence par un drone, une femme enquête sur un meurtre passé étrangement inaperçu au sein du système. Série brésilienne.

Jeudi 30 janvier

The Stranger (saison 1) – Un tissu de secrets lance un père de famille dans une quête désespérée pour découvrir la vérité sur ses proches. Basée sur le roman « Intimidation » d’Harlan Coben. Avec Richard Armitage, Siobhan Finneran et Hannah John-Kamen.

Vendredi 31 janvier

Ragnarok (saison 1) – Une petite ville de Norvège confrontée à des hivers chauds et à des pluies torrentielles semble promise à un nouveau Ragnarok… sauf si quelqu’un intervient à temps. Série norvégienne par le créateur de Borjen.

Luna Nera (saison 1) – Dans l’Italie du XVIIe siècle, une adolescente découvre sa destinée au sein d’une communauté persécutée, alors que le père de son petit ami la traque pour sorcellerie. Série italienne.

BoJack Horseman (saison 6b) – Les ultimes épisodes de la série.

Diablero (saison 2)

Vendredi 7 février

Locke & Key (saison 1) – Après le meurtre de leur père, trois frères et sœurs emménagent dans une maison aux clés magiques dans cette série adaptée des comics de Joe Hill et Gabriel Rodríguez.

My Holo Love (saison 1) – Un hologramme créé à l’image de son créateur de génie devient le compagnon idéal d’une femme brillante qui ne peut apprécier pleinement la compagnie des humains… Série coréenne.

Vendredi 14 février

Las chicas del Cable (saison 5) – Première partie de la dernière saison de la série.

Lundi 24 février

Better Call Saul (saison 5) – Épisode à la semaine.

Jeudi 27 février

Followers (saison 1) – Quand une actrice en herbe connaît le succès grâce à une photo Instagram, sa vie croise celle d’autres femmes de Tokyo qui poursuivent leurs rêves. Série japonaise.

Vendredi 28 février

Queen Sono (saison 1) – Une espionne sud-africaine surentraînée (Pearl Thusi) se voit confier la mission la plus dangereuse de sa carrière alors que sa vie personnelle bascule dans la confusion. Série sud-africaine.

Vendredi 20 mars

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (mini) – Cette mini-série raconte l’incroyable histoire vraie de Madam C. J. Walker, première Afro-Américaine à être devenue millionnaire par ses propres moyens. Avec Octavia Spencer, Tiffany Haddish et Carmen Ejogo.

Vendredi 27 mars

Ozark (saison 3)

Vendredi 3 avril

La Casa de Papel (saison 4)

