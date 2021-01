Après Bridgerton et Sabrina, les séries Netflix à venir de La saga Winx à Firefly Lane

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé La Chronique de Bridgerton et la dernière saison de Les nouvelles aventures de Sabrina. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Vendredi 8 janvier

Lupin (Saison 1) – Série française. Inspirée par les aventures d’Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur Assane Diop (Omar Sy) décide de venger son père d’une terrible injustice.

Vendredi 15 janvier

Désenchantée (Partie 3) – déjà renouvelée pour une 4ème partie.

Legends of Tomorrow (Saison 5)

Carmen Sandiego (Saison 4) – Dernière saison de la série.

Mercredi 20 janvier

Deux mamans sous le même toit (Saison 1) – Série mexicaine. Après avoir découvert que leurs bébés ont été échangés à la naissance, deux femmes décident de s’adapter à leur nouvelle vie en fondant une famille hors du commun.

Jeudi 21 janvier

Riverdale (Saison 5) – Diffusion au rythme américain, un épisode par semaine.

Dix pour cent (Saison 4) – lire le bilan de la dernière saison.

Vendredi 22 janvier

Jurassic World: La Colo du Crétacé (Saison 2)

Destin – La saga Winx (Saison 1) – Adaptation de la série télévisée d’animation italienne Winx Club. Cinq fées apprennent à maîtriser leurs pouvoirs magiques tout en découvrant l’amour, les rivalités et les monstres qui menacent leur existence.

Mardi 26 janvier

Snowpiercer (Saison 2) – Diffusion au rythme américain, un épisode par semaine. (Netflix)

Mercredi 27 janvier

50M² (Saison 1) – Série turque. Ayant trahi ses employeurs, un homme de main trouve refuge dans la boutique d’un tailleur décédé. Quand on le prend pour le fils de l’artisan, il choisit de se taire…

Bonding (Saison 2)

Mercredi 3 Février

Firefly Lane, Toujours là pour toi (Saison 1) – Après s’être rencontrées à Firefly Lane dans leur jeunesse, Tully (Katherine Heigl) et Kate (Sarah Chalke) vont traverser, ensemble et inséparables, les hauts et les bas des trente années suivantes.

Vendredi 5 Février

La Cité invisible (Saison 1) – Série brésilienne. Un policier enquêtant sur un meurtre se retrouve pris dans une bataille entre le monde visible et un royaume souterrain peuplé de créatures mythiques.

Vendredi 19 Février

Tribes of Europa (Saison 1) – En 2074, trois frères et sœurs tentent de changer le sort de l’Europe après la catastrophe globale qui l’a fragmentée en une foule de micro-États rivalisant pour dominer.

