Après Les demoiselles du téléphone, les séries Netflix à venir de Cursed à Lucifer

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé la saison 1 de Warrior Nun, la suite de la saison 5 de Les demoiselles du téléphone. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Mercredi 15 juillet

Sombre désir (saison 1) – Série mexicaine. Alma, mariée, cède à la tentation lors d’un week-end d’escapade. L’histoire vire au drame et l’amène à remettre en question ce qu’elle sait de ses proches.

Vendredi 17 juillet

Cursed : La rebelle (saison 1) – Armée de mystérieux pouvoirs et d’une épée légendaire, une jeune rebelle unit ses forces à celles du mercenaire Arthur pour sauver son peuple.

Boca a Boca (saison 1) – Série brésilienne. Dans une région rurale, des familles d’agriculteurs paniquent lorsqu’une mystérieuse maladie transmise par le baiser se répand à toute vitesse dans un lycée.

Mardi 21 juillet

How to Sell Drugs Online (Fast) (saison 2)

Mercredi 22 juillet

Signs (saison 1) – Série polonaise. Lorsque le meurtre d’une jeune femme présente des similitudes avec une affaire non résolue, un policier doit briser le silence qui règne dans un village des Góry Sowie.

Norsemen (saison 3)

Vendredi 31 juillet

Umbrella Academy (saison 2)

Mercredi 5 août

Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy contre le révérend (Special) – Dans ce programme interactif, Kimmy se marie ! Mais elle doit d’abord déjouer le complot diabolique du révérend. La suite est entre vos mains…

Jeudi 6 août

The Rain (saison 3) – Dernière saison de la série.

Vendredi 14 aout

Le grand braquage (saison 1) – Séries d’Amérique latine. Inspirée du casse de 33 millions de dollars US commis en 1994 à la banque centrale de Colombie, et qui a fait chavirer le pays.

Vendredi 21 aout

Lucifer (saison 5 partie 1)

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.