Après Sex/Life et Virgin River Saison 3, les séries Netflix à venir de Outer Banks à The Witcher

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé la nouvelle Sex/Life et la saison 3 de Virgin River. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Vendredi 23 juillet

Sky Rojo (saison 2) – Série espagnole. La poursuite continue.

Masters of The Universe: Revelation (saison 1) – La guerre pour Eternia recommence : marquera-t-elle la bataille finale entre He-Man et Skeletor ? Une nouvelle série d’animation du scénariste-réalisateur Kevin Smith.

Kingdom: Ashin of the North (special) – Dans cet épisode spécial, un drame, une trahison et une étrange découverte attisent le désir de vengeance d’une femme après la disparition de sa tribu et de sa famille.

Comme une étincelle (saison 1) – Anthologie indienne. Il y a de l’amour dans l’air. Sur des notes de guitare, lors d’une manifestation ou d’une rencontre avec une hôte revêche, Cupidon frappe toujours là où l’on ne s’y attend pas. “Comme une étincelle” rassemble six histoires attendrissantes et rafraîchissantes sur les premiers frémissements de l’amour.

Mardi 27 juillet

How to Sell Drugs Online (Fast) (saison 3) – Moritz se retrouve seul et s’efforce désespérément de se maintenir à la tête de MyDrugs. Mais lorsque l’état de santé de Lenny se détériore brusquement et qu’il l’appelle à l’aide, les deux meilleurs amis (et Dan, étrangement) se retrouvent pour un dernier job – aux conséquences explosives.

Mercredi 28 juillet

The Snitch Cartel: Origins (saison 1) – Série espagnole. Pendant quatre décennies, deux frères de Cali jonglent avec leurs devoirs familiaux, de multiples romances et des entreprises illégales, se transformant d’enfants pauvres en piliers du trafic de la cocaïne.

Vendredi 30 juillet

Outer Banks (saison 2) – La chasse au trésor reprend alors que John B et Sarah sont en fuite dans les Bahamas et sont complètement dépassés par le nouvel environnement dans lequel ils se trouvent.

Mercredi 4 Aout

Control Z (saison 2) – Série espagnole. C’est la rentrée au lycée National et Luis semble presque oublié de tous… jusqu’à ce que quelqu’un pirate ses réseaux sociaux et commence à menacer de représailles ceux qui ont fait de sa vie un enfer. Ce sera une fois encore à Sofia de découvrir qui est derrière tout ça, chaque acte de vengeance montant en intensité et changeant la vie de nos personnages pour toujours.

Vendredi 6 Aout

Hit & Run (saison 1) – La vie d’un homme bascule lorsque sa femme adorée meurt dans un mystérieux accident de voiture à Tel-Aviv.

Vendredi 13 aout

Disparu à Jamais (mini) – Nouvelle adaptation d’Harlan Coben venant de France,

Valeria (saison 2) – Série espagnole. Valeria et ses copines se retrouvent donc plongées dans un formidable tourbillon d’émotions où se côtoient l’amour et l’amitié, la jalousie, l’infidélité, le doute, le chagrin, les secrets, le travail, les soucis, mais aussi la joie et les beaux projets d’avenir.

Son Royaume (saison 1) – Série espagnole. Après l’assassinat de son colistier, un télévangéliste se retrouve favori des élections présidentielles. Il saisit sa chance tandis que l’enquête avance.

Lundi 23 aout

The Witcher : Le cauchemar du Loup (special) – Ce film d’animation en 2D donne une nouvelle dimension à l’univers de “The Witcher” alors qu’un nouveau danger menace le Continent.

Mercredi 25 aout

Post mortem : Personne ne meurt à Skarnes – Série norvégienne. Une femme déclarée morte se réveille avec une soif de sang incontrôlable, redonnant par là même espoir à l’entreprise de pompes funèbres sur le déclin de sa famille.

Vendredi 27 Aout

Directrice (ou The Chair) (saison 1) – Sandra Oh et Jay Duplass jouent dans cette série de comédie dramatique qui tourne autour de la chaire du département d’anglais d’une grande université.

Jeudi 2 septembre

Queer Force (saison 1) – Série d’animation. Un bel agent secret et son équipe de super espions LGBTQ+ se lancent dans des aventures extraordinaires.

Vendredi 3 Septembre

La Casa de Papel (saison 5 Volume 1) – Première partie de la dernière saison de la série

Vendredi 17 Septembre

Sex Education (saison 3) – Les aventures d’Otis Milburn et de ses amis se poursuivent.

Jeudi 30 septembre

Love 101 (saison 2) – Série turque. Eda, Osman, Sinan et Kerem retournent au lycée.

Vendredi 3 Décembre

La Casa de Papel (saison 5 Volume 2) – Fin de la série.

Vendredi 17 Décembre

The Witcher (saison 2) – Convaincu que la vie de Yennefer s’est envolée lors de la bataille du Mont Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance à Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède.

