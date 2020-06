Après 13 Reasons Why, les séries Netflix à venir de Dans les bois à Umbrella Academy

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a don récemment proposé la saison 4 de 13 Reasons Why. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Mercredi 10 juin

Curon (Saison 1) – Une femme retourne dans son village pour la première fois depuis 17 ans. Mais lorsqu’elle disparaît mystérieusement, ses enfants doivent affronter un sombre héritage.

Reality Z (Saison 1) – Les participants à une émission de téléréalité brésilienne se réfugient dans un studio de télé pour fuir les zombies, mais le danger n’est pas là où ils le croient… Adaptation de la série britannique Dead Set.

Jeudi 11 juin

La voix des secrets (Saison 1) – Alors que les soupçons grandissent autour de la mort du patriarche, une puissante famille met au jour de sombres secrets en remontant aux sources de la vérité.

Vendredi 12 juin

Dans les bois (Mini) – Des éléments retrouvés sur le corps d’une victime redonnent espoir à un procureur que sa sœur disparue 25 ans auparavant puisse être encore en vie. Adaptation d’un roman d’Harlan Coben.

F is for Family (Saison 4)

La Recherche (Mini) – Quand une enfant disparaît dans un quartier huppé de Mexico, l’enquête se heurte aux ambitions personnelles des parties impliquées. Inspiré d’une histoire vraie.

Samedi 13 juin

Alexa & Katie (Saison 3b) – La dernière saison.

Mardi 16 juin

Rick and Morty (Saison 4 partie 1)

Mercredi 17 juin

Mr. Iglesias (Saison 2)

Jeudi 18 juin

The Order (Saison 2)

Vendredi 19 juin

The Politician (Saison 2)

Coisa Mais Linda (Saison 2)

Samedi 27 juin

Dark (Saison 3) – La dernière saison.

Vendredi 3 juillet

The Baby-Sitters Club (Saison 1) – Dans cette adaptation contemporaine de la série de romans à succès, cinq amies montent une garderie pour enfants où les journées sont remplies de rires et d’aventures.

Ju-On: Origins (Saison 1) – La série de films d’horreur japonais « Ju-On » (aka The Grudge) était en fait basée sur des événements réels qui se sont produits pendant plus de 40 ans… et la vérité dépasse la fiction.

Les demoiselles du téléphone (Saison 5b) – La dernière saison.

Vendredi 31 juillet

Umbrella Academy (Saison 2)

