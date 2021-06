Après Sweet Tooth et Lupin, les séries Netflix à venir de Sex/Life à Outer Banks

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé les nouvelles Shadow and Bone et Jupiter’s Legacy. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Jeudi 17 juin

Black Summer (saison 2) – Deux ans après la saison 1, les survivants du premier été meurtrier de l’Apocalypse zombie doivent désormais survivre à un rude hiver.

Katla (saison 1) – Série scandinave. À la suite de la violente éruption du volcan sous-glaciaire Katla, la vie d’une communauté voisine est bouleversée et des mystères commencent à sortir de la glace.

Atiye (saison 3)

Vendredi 18 juin

Elite (saison 4)

Même pas la peine (So Not Worth It) (saison 1) – Comédie Coréenne. Cette résidence universitaire coréenne haute en couleur accueille des étudiants du monde entier, prêts à vivre leur lot d’expériences et d’histoire d’amour et d’amitié.

Dimanche 20 juin

The Sinner (saison 3)

Mercredi 23 juin

La casa de las flores: Le film – Après la série, le film. Les enfants De La Mora concoctent un plan redoutable pour s’introduire dans leur ancienne maison familiale et récupérer un trésor caché de la plus haute importance.

Jeudi 24 juin

The Naked Director (saison 2)

Jiva! (saison 1) – Une danseuse de rue talentueuse d’Umlazi, un township de la ville de Durban, doit affronter ses peurs et tenir tête à sa famille pour poursuivre ses rêves.

Vendredi 25 juin

The A List (saison 2)

Sex/Life (saison 1) – Son présent de femme mariée et son passé amoureux licencieux se télescopent quand son ex, sur lequel elle fantasme toujours, fait irruption dans sa vie.

Signé Satyajit Ray (saison 1) – Série indienne. De la satire au thriller psychologique, quatre nouvelles du célèbre écrivain Satyajit Ray sont portées à l’écran dans cette série.

Mardi 29 juin

Black Lightning (saison 4) – Dernière saison de la série de super-héros DC Comics de The CW.

Mercredi 30 juin

Somos. (saison 1) – Inspiré par l’enquête de la journaliste Ginger Thompson, lauréate du prix Pulitzer, “Somos.” redonne vie à l’histoire des habitants de la petite ville d’Allende, durant les jours qui ont mené à un épouvantable massacre.

Jeudi 1er juillet

Young Royals (saison 1) – Série scandinave. Dégagé de toute obligation royale, un prince a enfin l’occasion de découvrir qui il est vraiment. Mais s’il devait finalement être le prochain à monter sur le trône ?

Generation 56K (saison 1) – Série italienne. Raconté à deux voix, ce récit suit l’histoire d’un couple sur deux décennies, depuis leur rencontre à l’ère du modem 56K jusqu’à nos jours.

Vendredi 2 juillet

Mortel (saison 2)

Mercredi 7 juillet

The War Next-door (saison 1) – Comédie mexicaine. Dans un quartier huppé, deux familles ennemies vivant l’une à côté de l’autre se font une guerre aux conséquences inattendues.

The Mire (saison 2)

Jeudi 8 juillet

Resident Evil: Infinite Darkness (saison 1) – Série d’animation.

Vendredi 9 juillet

Virgin River (saison 3)

Atypical (saison 4) – Dernière saison de la série.

Biohackers (saison 2)

Jeudi 15 juillet

Never Have I Ever (saison 2)

Vendredi 23 juillet

Sky Rojo (saison 2) – Série espagnole. La poursuite continue.

Masters of The Universe: Revelation (saison 1) – La guerre pour Eternia recommence : marquera-t-elle la bataille finale entre He-Man et Skeletor ? Une nouvelle série d’animation du scénariste-réalisateur Kevin Smith.

Vendredi 30 juillet

Outer Banks (saison 2)

Vendredi 6 Aout

Hit & Run (saison 1) – La vie d’un homme bascule lorsque sa femme adorée meurt dans un mystérieux accident de voiture à Tel-Aviv.

Vendredi 27 Aout

Directrice (ou The Chair) (saison 1) – Sandra Oh et Jay Duplass jouent dans cette série de comédie dramatique qui tourne autour de la chaire du département d’anglais d’une grande université.

Vendredi 3 Septembre

La Casa de Papel (saison 5 Volume 1) – Première partie de la dernière saison de la série

Vendredi 3 Décembre

La Casa de Papel (saison 5 Volume 2) – Fin de la série.

