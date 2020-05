Après The Last Kingdom et Hollywood, les séries Netflix à venir de White Lines à Space Force

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a récemment proposé Ozark et ramène aujourd’hui La Casa de Papel. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Vendredi 15 mai

White Lines (saison 1) – Zoe Walker quitte sa petite vie paisible pour enquêter sur la disparition de son frère à Ibiza, où elle se retrouve rapidement dans un monde aussi déréglé que dangereux.

La grande illusion de Juanquini (saison 1) – Au beau milieu d’une descente de police, un magicien maladroit fait accidentellement disparaître un dangereux malfrat. Une bourde monumentale qu’il va falloir rattraper !

Samedi 16 mai

La Reine et le Conquistador (saison 1) – Catalina, indigène au cœur brisé par le conquistador espagnol Pedro de Heredia, qui a également trahi son peuple, revient se venger des années plus tard.

Mardi 19 mai

À l’ombre des magnolias (saison 1) – Amies depuis toujours, Maddie, Helen et Dana Sue s’épaulent alors qu’elles essaient de concilier couple, famille et carrière dans une petite ville du Sud des États-Unis.

Mercredi 20 mai

Blood & Water (saison 1) – Après l’avoir croisée à une fête, une ado du Cap cherche à savoir si la championne de natation d’une école privée est bien sa sœur qui a été enlevée à la naissance.

Vendredi 22 mai

Control Z (saison 1) – Quand un hacker se met à distiller les secrets les plus intimes des élèves du lycée, Sofia, une jeune fille solitaire mais observatrice, tente de découvrir son identité.

Trailer Park Boys: The Animated Series (saison 2)

Dimanche 24 mai

Vetâla (saison 1) – Embauchés pour évacuer un village sur le tracé d’une nouvelle route, des agents exhument une ancienne malédiction et une armée de zombies britanniques.

Vendredi 29 mai

Space Force (saison 1) – Cette série comique de Greg Daniels avec Steve Carell suit l’équipe chargée de la création de la Space Force, une nouvelle branche de l’armée américaine.

Mardi 2 juin

Fuller House (saison 5) – La dernière saison.

Vendredi 5 juin

13 Reasons Why (saison 4) – La dernière saison.

