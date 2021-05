Après Shadow and Bone et Jupiter’s Legacy, les séries Netflix à venir de Halston à Sweet Tooth

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé les nouvelles Shadow and Bone et Jupiter’s Legacy. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Mercredi 12 mai

La famille Upshaw (saison 1) – En Indiana, une famille afro-américaine de la classe ouvrière peine à s’en sortir et à trouver sa place sans points de repère.

Jeudi 13 mai

Castlevania (saison 4) – Dernière saison de la série.

Vendredi 14 mai

Halston (mini-série) – Il a bâti un empire sur son nom. Son style a défini une époque. Le couturier américain Roy Halston a connu une gloire fulgurante avant d’entamer une descente aux enfers.

Love, Death + Robots (saison 2) – Déjà renouvelée pour une saison 3

The Mystic River (saison 1) – Dans un village nigérian, des femmes enceintes disparaissent depuis des années. Alors qu’elle attend un enfant, une docteure s’apprête à découvrir de dangereux secrets.

Move to Heaven (saison 1) – Série Coréenne. Dramédie sur un oncle et son neveu travaillant à nettoyer derrière les morts pour aider ceux qui restent à pouvoir dépasser leur trauma.

Mercredi 19 mai

Qui a tué Sara ? (saison 2) – Série mexicaine. Alex veut découvrir toute la vérité sur sa sœur.

Jeudi 20 mai

Special (saison 2) – Seconde et dernière saison.

Vendredi 21 mai

Le Voisin (saison 2) – Série espagnole. Le super-héros a de la concurrence.

Jurassic World: La Colo du Crétacé (saison 3)

Dimanche 23 mai

Master of None (saison 3) – La série revient et place la relation entre Denise (Lena Waithe) et Alicia (Naomi Ackie) au centre de son histoire.

Jeudi 27 mai

Ragnarök (saison 2) – Série scandinave. Que fait un lycéen de 17 ans lorsqu’il apprend qu’il doit lutter contre un ennemi ancestral très puissant qui a sous son emprise la petite ville où il habite, et peut-être même tout le pays ? Magne trouvera-t-il à temps les réponses et les alliés dont il a besoin ?

Eden (saison 1) – Dans cette série d’animation créée par Justin Leach (“Ghost in the Shell 2”) et réalisée par Yasuhiro Irie (“Fullmetal Alchemist”), des robots élèvent le dernier enfant humain.

Black Space (saison 1) – Série israélienne. Un détective aux méthodes peu orthodoxe mène une enquête au sujet d’un massacre perpétré dans un lycée israélien par des assassins portant des masques de licornes.

Vendredi 28 mai

Lucifer (saison 5) – Seconde moitié de la saison. Déjà renouvelée pour une sixième et dernière saison.

La Méthode Kominsky (saison 3) – Dernière saison de la série.

Jeudi 3 juin

Trois mètres au-dessus du ciel (saison 2) – Certains étés sont plus marquants que d’autres…

Vendredi 4 juin

Sweet Tooth (saison 1) – Adaptation du comic book de Jeff Lemire. Après un cataclysme, Gus, un être hybride mi-cerf mi-garçon, rejoint une bande hétéroclite de jeunes créatures mi-humaines mi-animales et part en quête de réponses.

Vendredi 18 juin

Elite (saison 4) – Série espagnole. De nouveaux élèves font leur rentrée à Las Encinas.

Jeudi 24 juin

The Naked Director (saison 2) – Série japonaise. L’histoire de la vie chaotique du réalisateur Toru Muranishi se poursuit.

Vendredi 23 juillet

Sky Rojo (saison 2) – Série espagnole. La poursuite continue.

