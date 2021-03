Après Ginny & Georgia et Caïd, les séries Netflix à venir de Les Irréguliers de Baker Street à Shadow and Bone

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé La Chronique de Bridgerton et la dernière saison de Les nouvelles aventures de Sabrina. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Vendredi 19 mars

La country-sitter (saison 1) – Une jeune chanteuse de country trouve enfin le groupe qu’elle cherchait lorsqu’elle se fait embaucher comme baby-sitter dans une famille de mélomanes.

Sky Rojo (Saison 1) – Série espagnole. Avec les lieutenants de leur proxénète aux trousses, trois femmes assoiffées de liberté embarquent dans une aventure effrénée.

Dimanche 21 mars

Love, Marriage and Divorce (Saison 1) – Série coréennes. Trois femmes du monde de la radio à qui tout réussit tombent de haut lorsque leurs mariages, en apparence heureux, se retrouvent complètement bousculés.

Mercredi 24 mars

Qui a tué Sara ? (saison 1) – Série mexicaine. Bien décidé à se venger et à prouver son innocence dans le meurtre de sa sœur, Álex entreprend d’exhumer bien plus que le véritable coupable du crime.

Vendredi 26 mars

Les Irréguliers de Baker Street (saison 1) – Dans le Londres victorien, une bande de jeunes marginaux enquête sur une série de crimes surnaturels pour le Dr Watson et son ténébreux associé, Sherlock Holmes.

Jeudi 1er avril

The 100 (saison 7) – Dernière saison de la série, lire nos critiques.

Vendredi 2 avril

The Serpent (mini) – Dans les années 1970, l’impitoyable tueur Charles Sobhraj, surnommé le Serpent ou le Bikini Killer, sévit en Asie du Sud-Est où il s’en prend aux touristes occidentaux. Lire notre bilan.

Lundi 5 avril

Bienvenue chez Mamilia (partie 3)

Mercredi 7 avril

Snabba Cash (saison 1) – Série suédoise. Ce reboot des films “Easy Money” se déroule à Stockholm, dix ans après les événements de la trilogie, et s’intéresse à l’histoire de Leya, une jeune mère célibataire qui tente de percer dans le domaine des start-up. Dans ce milieu en pleine effervescence où la quête de gloire et d’argent est d’une rare violence, Leya est prête à tout pour réussir. Mais la jet-set des entrepreneurs et le crime organisé sont plus brutaux, chaotiques et impitoyables que jamais et quand ces deux univers s’entrechoquent, loyauté, amitiés et partenariats commerciaux sont mis à rude épreuve dans une quête d’argent facile.

Mercredi 14 avril

Arrête Papa, tu me fais honte ! (saison 1) – Brian Dixon (Jamie Foxx), chef d’entreprise accompli et célibataire, se retrouve soudain père à plein temps de sa fille adolescente Sasha. Épaulé par son père et sa sœur, Brian compte bien s’acquitter de son rôle du mieux qu’il le peut. Sasha, quant à elle, va avoir besoin de toute l’aide possible pour gérer cette nouvelle situation.

Mercredi 21 avril

Zéro (saison 1) – Série italienne. Un ado doté d’un pouvoir d’invisibilité se voit entraîné par un petit malfrat qui veut régner sur le quartier, et rencontre une mystérieuse étudiante en art…

Vendredi 23 avril

Shadow and Bone : La saga Grisha (Saison 1) – Des forces maléfiques conspirent contre une jeune soldate armée d’un pouvoir magique qui pourrait unir son monde. Inspiré de la série de romans “Grisha” de Leigh Bardugo.

Vendredi 30 avril

The Innocent (Saison 1) – Série espagnole. En s’interposant dans une bagarre, Mat a tué un homme. Sorti de prison, il refait sa vie, mais voilà qu’un appel vient tout détruire. Inspiré d’un roman de Harlan Coben.

Vendredi 7 mai

Jupiter’s Legacy (saison 1) – La première génération de super-héros est parvenue à assurer la paix dans le monde pendant près d’un siècle. Au tour de leurs enfants de prendre la relève. Basée sur le comic book de Mark Millar.

Vendredi 14 mai

Selena: The Series (partie 2)

Jeudi 20 mai

Special (saison 2) – Seconde et dernière saison.

