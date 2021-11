Après Locke & Key et You, les séries Netflix à venir de Cowboy Bebop à The Witcher

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé la saison 2 de Locke & Key et la saison 3 de You. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Vendredi 19 Novembre

Cowboy Bebop (saison 1) – Aussi différents que redoutables, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda) forment une équipe d’outsiders prêts à traquer les criminels les plus dangereux du système solaire… si la récompense en vaut la peine ! Mais se sortir du pétrin maintes et maintes fois ne fonctionnera qu’un temps avant que le passé ne les rattrape.

Hellbound (saison 1) – Série coréenne. L’ histoire d’êtres venus d’un autre monde et qui surgissent de nulle part pour émettre un décret et condamner des individus à l’enfer. Ces événements surnaturels sèment le chaos et permettent au groupe religieux La Nouvelle Vérité de gagner en influence. Mais ses activités suscitent la méfiance et poussent quelques personnes à enquêter sur son implication dans des phénomènes mystérieux.

Reflection of You (saison 1) – Série coréenne. Lorsqu’une jeune femme brillante qu’elle a connue dans le passé et qui n’est plus que l’ombre d’elle-même refait surface, une peintre à succès voit sa vie rêvée basculer.

Dimanche 21 Novembre

Undercover (saison 3) – Série Belge.

Mardi 23 novembre

Les Maîtres de l’univers : Révélation (Saison 1) – Seconde partie de la première saison.

Mercredi 24 Novembre

La Réalité en face (mini-série) – Un humoriste en tournée voit sa vie basculer après une soirée désastreuse avec son frère. Il risque alors de perdre tout ce qu’il a construit jusque là. Avec Kevin Hart, Wesley Snipes et Tawny Newsome.

Jeudi 25 novembre

Super Crooks (saison 1) – Série d’animation basée sur le comic books de Mark Millar. Johnny Bolt recrute un groupe de crapules pour un dernier casse. La cible : un impitoyable baron du crime doté de super-pouvoirs. Tout devrait bien se passer…

F is For Family (saison 5)

Vendredi 26 novembre

Light the Night (saison 1) – Série asiatique. Dans le quartier chaud du Taipei des années 80, les hôtesses d’un club japonais populaire se débattent entre jalousie, chagrin, amour et amitié.

Dimanche 28 Novembre

Lutins (saison 1) – Séries scandinaves. Dans l’espoir de resserrer leurs liens à Noël, quatre membres d’une même famille se rendent sur une île isolée. Ils découvrent alors qu’elle est contrôlée par une communauté très croyante qui vit dans les bois aux côtés de créatures féroces, des lutins. Ces êtres réels et monstrueux ont inspiré le folklore et des mythes connus de tous. Lorsque l’un des enfants de la famille trouve et ramène un bébé lutin, il rompt, sans le vouloir, l’équilibre des lieux et plonge tous les habitants de l’île dans une bataille à la vie à la mort pour la foi, la famille et la survie.

Mercredi 1er Décembre

Perdus dans l’espace (saison 3) – Dernière saison. Après avoir passé un an coincé sur une mystérieuse planète, Judy, Penny, Will et le Robot doivent organiser une difficile évacuation des 97 jeunes colons, mais pas avoir que de nombreux secrets soient découverts et changent à tout jamais leurs vies. Pendant ce temps, John et Maureen — en compagnie de Don — doivent se battre pour tenter de retrouver leurs enfants. Les Robinson doivent dès lors faire face au fait d’être perdus et d’être séparés de ceux qu’ils aiment alors qu’ils sont confrontés la plus grande menace extra-terrestre possible.

Vendredi 3 Décembre

La Casa de Papel (saison 5 Volume 2) – Fin de la série. Tokyo (Úrsula Corberó) est morte et l’ennemi, blessé mais plus dangereux que jamais, est toujours à l’intérieur de la Banque d’Espagne.

Jurassic World : La Colo du Crétacé (saison 4)

Vendredi 10 Décembre

Aranyak : Les secrets de la forêt (saison 1) – Série Indienne. Entre magouilles politiques, intérêts personnels et mythes anciens, deux flics mal assortis d’une ville de montagne jonglent avec les suspects après un curieux meurtre.

Saturday Morning All Star Hits! (saison 1) – Mélangeant animation et prise de vues réelles, Saturday Morning All Star Hits! est une série pour adultes qui rend hommage à la télévision des années 80 et 90. Aussi irrévérencieux que déstabilisant, le duo d’animateurs Skip et Treybor (Kyle Mooney) nous fait revivre la magie des programmes pour enfants du samedi matin.

How To Ruin Christmas (saison 2) – Les familles Sello et Twala se retrouvent pour Noël.

Vendredi 17 Décembre

The Witcher (saison 2) – Convaincu que la vie de Yennefer s’est envolée lors de la bataille du Mont Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance à Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède.

Decoupled (saison 1) – Comédie dramatique indienne. Un écrivain misanthrope et sa femme, fondatrice d’une start-up, jonglent entre leur divorce imminent et les absurdités et désagréments de la vie dans leur monde aisé.

Mercredi 22 Décembre

Emily in Paris (saison 2) – Emily quitte temporairement Paris pour un prendre des vacances à St Tropez avant de reprendre ses activités régulières dans la capitale.

Vendredi 31 Décembre

Cobra Kai (saison 4) – le dojo Miyagi-Do et celui de l’Aigle venimeux unissent leurs forces pour battre Cobra Kai lors du tournoi de karaté All Valley des moins de 18 ans, au terme duquel les perdants devront raccrocher leur gi. Alors que Samantha et Miguel tentent de préserver l’alliance entre les dojos et que Robby se donne corps et âme à Cobra Kai, l’avenir de la vallée est plus incertain que jamais. Quels tours Kreese cache-t-il encore dans son sac ? Après des décennies de conflit, Daniel et Johnny sauront-ils enterrer la hache de guerre pour vaincre Kreese ? Ou Cobra Kai deviendra-t-il le nouveau visage du karaté dans la région ?

Ne t’éloigne pas (minisérie) – Adaptation du romand d’Harlan Coben. Quatre personnes dissimulent chacune de sombres secrets à leurs proches. Megan (Cush Jumbo), mère de trois enfants ; Ray (Richard Armitage), photographe documentaire autrefois prometteur ; Broome (James Nesbitt), capitaine de police incapable de laisser derrière lui une affaire non résolue de disparition ; et Lorraine (Sarah Parish), une vieille amie de Megan. Alors que le passé revient les hanter et menace de ruiner leur vie ainsi que celle de leurs proches, quelle sera leur réaction ?

Mercredi 5 Janvier

Rebelde (saison 1) – Série mexicaine. Reboot de la série éponyme qui propose de suivre la vie fictionnelle d’un groupe de musique (qui existe également dans la réalité).

Jeudi 13 Janvier

The Journalist (saison 1) – Série japonaise basée sur le film du même nom. Anna Matsuda (Ryoko Yonekura), correspondante locale du Toto Newspaper surnommée la « franc-tireuse des infos », n’a de cesse de chercher à exposer les problèmes de la société japonaise contemporaine. La réalisation de la nouvelle série sera confiée à Michihito Fuji, qui a également réalisé le film.

Vendredi 21 Janvier

Ozark (saison 4) – Première partie de la dernière saison de la série.