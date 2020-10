Après Emily in Paris et Ratched, les séries Netflix à venir de La Révolution à The Crown

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé Emily in Paris et Ratched. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Vendredi 9 octobre

The Haunting of Bly Manor – Par le créateur de The Haunting of Hill House. Dans l’Angleterre des années 1980, après la mort tragique d’une jeune fille au pair, Henry Wingrave (Henry Thomas) engage une gouvernante américaine inexpérimentée (Victoria Pedretti) pour s’occuper de sa nièce et de son neveu (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth). Ces deux orphelins résident à Bly Manor avec le responsable du domaine Owen (Rahul Kohli), la gardienne Jamie (Amelia Eve), et l’intendante Mrs Grose (T’Nia Miller). Mais le manoir regorge de faux-semblants, et des siècles de sombres secrets n’attendent que d’être exhumés au fil de cette terrifiante romance gothique sur l’amour et le deuil. Car à Bly Manor, les morts ne sont pas tous des disparus…

Dimanche 11 octobre

Stranger (Saison 2) – Suite du thriller coréen avec Doona Bae.

Jeudi 15 octobre

Social Distance (saison 1) – Tournée pendant le confinement, cette anthologie pleine de moments cocasses ou difficiles montre les efforts déployés pour garder le lien malgré la distance.

Vendredi 16 octobre

Grand Army (saison 1) – Cinq élèves du plus grand lycée public de Brooklyn doivent composer avec un monde chaotique comme ils luttent pour réussir, survivre, se libérer et aller de l’avant.

La Révolution (saison 1) – Série française. Dans une réécriture de l’Histoire, une mystérieuse maladie frappe la France du XVIIIe siècle, déclenchant un affrontement brutal entre aristocrates et rebelles.

Quelqu’un doit mourir (minisérie) – Dans l’Espagne conservatrice des années 1950, la liaison supposée entre un jeune homme et un danseur de ballet mexicain provoque un scandale aux conséquences dramatiques.

Star Trek: Discovery (saison 3) – Reprise de la diffusion à la semaine.

Jeudi 22 octobre

Toi, moi et elle (Saison 5) – Dernière saison de la série

Vendredi 23 octobre

Le jeu de la dame – Dans les années 1950, dans un orphelinat du Kentucky, une jeune fille (Anya Taylor-Joy) qui souffre d’addictions se découvre un talent étonnant pour les échecs.

Barbares (saison 1) – Série allemande. Trois personnes voient leur destin se croiser lors de la bataille de Teutobourg en l’an 9 apr. J.-C., durant laquelle des guerriers germaniques ont repoussé les Romains.

La Disparition de Soledad (saison 1) – Série Espagnole. Pour retrouver sa fille enlevée, Antonio se fait volontairement emprisonner en Colombie, déclenchant une série d’événements bouleversants pour de nombreuses personnes.

Vendredi 30 octobre

Suburra (saison 3) – Dernière saison de la série

Dimanche 1er novembre

M’entends-tu ? (saison 2) – Retour de la comédie canadienne.

Jeudi 5 novembre

Paranormal (saison 1) – Série du Moyen-Orient. Dans les années 60, le Dr Refaat Ismail, hématologue, devient malgré lui une référence en matière d’enquêtes paranormales. D’après l’œuvre d’Ahmed Khaled Tawfik.

Dimanche 15 novembre

The Crown (saison 4) – déjà renouvelée jusqu’à sa saison 6.

