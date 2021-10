Après Squid Game et Family Business, les séries Netflix à venir de Locke & Key à Cowboy Bebop

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé la nouvelle Hit & Run et la saison 2 d’Outer Banks. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Vendredi 15 Octobre

You (saison 3) – Joe et Love sont désormais mariés et élèvent leur bébé en Californie du Nord, dans l’enclave de Madre Linda, où ils vivent entourés d’entrepreneurs qui ont réussi dans les nouvelles technologies, de blogueuses donneuses de leçons et de biohackers stars d’Instagram. Joe prend son nouveau rôle de mari et de père très au sérieux, mais il craint la dangereuse impulsivité de Love.

Jeudi 21 Octobre

Julien Bam en plein bug (saison 1) – Comédie allemande. Le célèbre influenceur Julien Bam et son acolyte Joon Kim se retrouvent par accident dans une dimension parallèle et se démènent pour retrouver leur vie passée.

Vendredi 22 Octobre

Inside Job (saison 1, partie 1) – Série animée. Les reptiliens ? Vrai. L’homme sur la Lune ? Faux. Gérer les complots est un travail à plein temps pour un génie asocial et sa drôle d’équipe.

Locke & Key (saison 2) – Tyler, Kinsey et Bode ignorent que le danger les frôle. Le trio va néanmoins continuer à déverrouiller d’autres secrets de famille en explorant le pouvoir et le mystère des clés.

Maya, Princesse Guerrière (saison 1) – Série animée. Une fougueuse princesse guerrière tente d’accomplir une ancienne prophétie pour épargner à l’humanité la colère de dieux vengeurs.

The King’s Affection (saison 1) – Série coréenne. Après l’assassinat du prince héritier, sa sœur jumelle monte sur le trône tout en essayant de masquer son identité et ses sentiments pour son premier amour.

More than Blue: the series (saison 1) – Série chinoise. Dans cette série basée sur le film du même nom, un homme atteint d’une maladie en phase terminale cherche à aider sa bien-aimée à trouver un partenaire à long terme.

Dynastie (saison 4)

Samedi 23 Octobre

The Office – L’intégrale de la comédie culte NBC avec Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer et Rainn Wilson.

Mercredi 27 Octobre

Sintonia (saison 2) – Série brésilienne. Après s’être battus pour se faire une place au soleil, Doni, Rita et Nando n’ont d’autre choix que d’exceller dans leurs domaines s’ils ne veulent pas risquer de revenir à la case départ. Et quand funk, crime et Église s’entrechoquent au quotidien dans leur quartier, leur amitié sera encore mise à rude épreuve. Peut-on vraiment réussir sans renier ses racines ?

Guide astrologique des cœurs brisés (saison 1) – Série italienne. Depuis une rupture douloureuse, Alice reste désespérément célibataire. Mais un gourou charismatique expert en astrologie la pousse à chercher l’âme sœur dans les étoiles.

Jeudi 28 Octobre

Luis Miguel : La série (saison 3) – Série mexicaine. La troisième et dernière saison suit Luis Miguel (Diego Boneta) à travers deux époques différentes. Dans la première, il cherche à développer sa carrière sur les marchés anglophones. Dans la seconde, il doit relever de nouveaux défis qui menacent l’empire qu’il a bâti.

Takki (saison 3) – Série du Moyen-Orient.

Vendredi 29 Octobre

Le Temps de t’oublier (saison 1) – Série espagnole. Après de nombreuses années de vie commune, Lina et Nico se séparent. La jeune femme tente alors de refaire sa vie et de penser un peu moins à son ex chaque jour.

Colin en noir et blanc (mini) – Dans cette série, Colin Kaepernick raconte sa quête d’excellence malgré les obstacles que constituent les différences de couleur, de classe et de culture.

Mytho (saison 2)

Vendredi 5 Novembre

Narcos: Mexico (saison 3) – Après l’arrestation de Félix Gallardo (Diego Luna), les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux bouleversements politiques et à l’escalade de la violence, une nouvelle génération de piliers mexicains émerge. Mais dans cette guerre, la vérité est la première victime – et chaque arrestation, meurtre et enlèvement ne fait que repousser la vraie victoire.

L’Improbable Assassin d’Olof Palme – Série scandinave. Basée sur une histoire vraie, elle raconte comment Stig Engström, le graphiste désigné comme le meurtrier présumé du Premier ministre suédois Olof Palme, a réussi à échapper à la justice jusqu’à sa mort grâce à un savant mélange d’audace et de chance face à des forces de police dépassées.

Big Mouth (saison 5)

Mercredi 10 novembre

Gentified (saison 2) – Les cousins Morales se battent aux côtés de Pop dans sa lutte ardue pour rester dans le pays, tout en faisant face à un nouvel amour, de nouveaux bébés, des pères séparés et, bien sûr, à traquer Bad Bunny lors d’une fête d’Halloween. Ils se battront pour prospérer, mais en cours de route, ils se demanderont où ils appartiennent vraiment dans un monde fait de frontières, de séparation familiale et de la perte potentielle de leur magasin de tacos bien-aimé, Mama Fina’s. Car qu’est-ce que la vie sans tacos gratuits ?

Vendredi 19 Novembre

Cowboy Bebop (saison 1) – Aussi différents que redoutables, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda) forment une équipe d’outsiders prêts à traquer les criminels les plus dangereux du système solaire… si la récompense en vaut la peine ! Mais se sortir du pétrin maintes et maintes fois ne fonctionnera qu’un temps avant que le passé ne les rattrape.

Hellbound (saison 1) – Série coréenne. L’ histoire d’êtres venus d’un autre monde et qui surgissent de nulle part pour émettre un décret et condamner des individus à l’enfer. Ces événements surnaturels sèment le chaos et permettent au groupe religieux La Nouvelle Vérité de gagner en influence. Mais ses activités suscitent la méfiance et poussent quelques personnes à enquêter sur son implication dans des phénomènes mystérieux.

Mercredi 24 Novembre

La Réalité en face (mini-série) – Un humoriste en tournée voit sa vie basculer après une soirée désastreuse avec son frère. Il risque alors de perdre tout ce qu’il a construit jusque là. Avec Kevin Hart, Wesley Snipes et Tawny Newsome.

Dimanche 28 Novembre

Lutins (saison 1) – Séries scandinaves. Dans l’espoir de resserrer leurs liens à Noël, quatre membres d’une même famille se rendent sur une île isolée. Ils découvrent alors qu’elle est contrôlée par une communauté très croyante qui vit dans les bois aux côtés de créatures féroces, des lutins. Ces êtres réels et monstrueux ont inspiré le folklore et des mythes connus de tous. Lorsque l’un des enfants de la famille trouve et ramène un bébé lutin, il rompt, sans le vouloir, l’équilibre des lieux et plonge tous les habitants de l’île dans une bataille à la vie à la mort pour la foi, la famille et la survie.

Mercredi 1er Décembre

Perdus dans l’espace (saison 3) – Dernière saison. Après avoir passé un an coincé sur une mystérieuse planète, Judy, Penny, Will et le Robot doivent organiser une difficile évacuation des 97 jeunes colons, mais pas avoir que de nombreux secrets soient découverts et changent à tout jamais leurs vies. Pendant ce temps, John et Maureen — en compagnie de Don — doivent se battre pour tenter de retrouver leurs enfants. Les Robinson doivent dès lors faire face au fait d’être perdus et d’être séparés de ceux qu’ils aiment alors qu’ils sont confrontés la plus grande menace extra-terrestre possible.

Vendredi 3 Décembre

La Casa de Papel (saison 5 Volume 2) – Fin de la série. Tokyo (Úrsula Corberó) est morte et l’ennemi, blessé mais plus dangereux que jamais, est toujours à l’intérieur de la Banque d’Espagne.

Vendredi 17 Décembre

The Witcher (saison 2) – Convaincu que la vie de Yennefer s’est envolée lors de la bataille du Mont Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance à Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède.

Mercredi 22 Décembre

Emily in Paris (saison 2) – Emily quitte temporairement Paris pour un prendre des vacances à St Tropez avant de reprendre ses activités régulières dans la capitale.

Vendredi 31 Décembre

Cobra Kai (saison 4) – le dojo Miyagi-Do et celui de l’Aigle venimeux unissent leurs forces pour battre Cobra Kai lors du tournoi de karaté All Valley des moins de 18 ans, au terme duquel les perdants devront raccrocher leur gi. Alors que Samantha et Miguel tentent de préserver l’alliance entre les dojos et que Robby se donne corps et âme à Cobra Kai, l’avenir de la vallée est plus incertain que jamais. Quels tours Kreese cache-t-il encore dans son sac ? Après des décennies de conflit, Daniel et Johnny sauront-ils enterrer la hache de guerre pour vaincre Kreese ? Ou Cobra Kai deviendra-t-il le nouveau visage du karaté dans la région ?