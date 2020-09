Après Lucifer et Away, les séries Netflix à venir de Baby à The Crown

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé la première partie de la saison 5 de Lucifer, la première saison d’Away ou encore les deux premières de Cobra Kai. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Jeudi 10 septembre

Julie and the Phantoms (saison 1) – Une ado développe sa passion pour la musique et pour la vie en aidant un trio fantôme à devenir le groupe qu’il n’a jamais pu être.

Atiye (saison 2)

Vendredi 11 septembre

Duchesse (saison 1) – Comédie britannique. Mère célibataire, Katherine jongle entre sa carrière, son petit ami et l’éducation de sa fille pré-ado… tout en caressant l’idée de faire un autre enfant avec son ex.

Family Business (saison 2)

Mercredi 16 septembre

Criminal: UK (saison 2) – Cette fois, les suspects qui se font interroger par les détectives britanniques sont joués par Kit Harington, Kunal Nayyar, Sharon Horgan et Sophie Okonedo.

Baby (saison 3) – La dernière de la série.

Jeudi 17 septembre

Le dernier mot (saison 1) – Série allemande. Explorant le territoire existentiel de la mort, de la peine et de l’amour, une femme endeuillée se convertit à l’écriture d’éloges funèbres et retrouve la joie de vivre.

Vendredi 18 septembre

Ratched (saison 1) – Préquelle au film Vol au-dessus d’un nid de Coucou. En 1947, Mildred s’installe en Californie du Nord pour trouver un emploi au sein d’un hôpital psychiatrique de renom où sont pratiquées des expériences cérébrales inédites et inquiétantes. En mission secrète, Mildred se présente comme l’infirmière dévouée et parfaite. Alors qu’elle commence à infiltrer le système hospitalier et ceux qui en font partie, son apparence élégante parvient à dissimuler la noirceur croissante qui la ronge depuis bien longtemps, révélant que les vrais monstres ne naissent pas ainsi, mais sont créés.

Vendredi 25 septembre

Sneaker Addicts (saison 1) – Ancien collectionneur de sneakers devenu père au foyer, Devin (Allen Maldonado) remet le couvert, mais se retrouve rapidement endetté de 5 000 dollars après avoir cru à un plan foireux de son vieux pote Bobby (Andrew Bachelor). Prêt à tout pour récupérer son argent avant que sa femme ne découvre le pot aux roses, Devin se fait aider par un groupe éclectique d’amoureux des sneakers pour partir en quête des mythiques et introuvables « Zeroes ».

The School Nurse Files (saison 1) – Armée d’un sabre lumineux, une infirmière au don inhabituel sonde les recoins obscurs d’un lycée pour protéger les élèves contre des monstres qu’elle est la seule à voir.

Jeudi 1er octobre

Bom Dia, Verônica (saison 1) – Après avoir été témoin d’un suicide, une policière discrète décide d’enquêter seule sur deux affaires abandonnées impliquant des femmes battues.

Vendredi 2 octobre

Emily in Paris (saison 1) – Décrochant le boulot de ses rêves à Paris, Emily (Lily Collins), jeune cadre ambitieuse de Chicago, entame une nouvelle vie tout en jonglant entre travail, amis et amours.

Vendredi 9 octobre

The Haunting of Bly Manor – Par le créateur de The Haunting of Hill House. Dans l’Angleterre des années 1980, après la mort tragique d’une jeune fille au pair, Henry Wingrave (Henry Thomas) engage une gouvernante américaine inexpérimentée (Victoria Pedretti) pour s’occuper de sa nièce et de son neveu (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth). Ces deux orphelins résident à Bly Manor avec le responsable du domaine Owen (Rahul Kohli), la gardienne Jamie (Amelia Eve), et l’intendante Mrs Grose (T’Nia Miller). Mais le manoir regorge de faux-semblants, et des siècles de sombres secrets n’attendent que d’être exhumés au fil de cette terrifiante romance gothique sur l’amour et le deuil. Car à Bly Manor, les morts ne sont pas tous des disparus…

Vendredi 16 octobre

Grand Army (saison 1) – Cinq élèves du plus grand lycée public de Brooklyn doivent composer avec un monde chaotique comme ils luttent pour réussir, survivre, se libérer et aller de l’avant.

Vendredi 23 octobre

Le jeu de la dame – Dans les années 1950, dans un orphelinat du Kentucky, une jeune fille (Anya Taylor-Joy) qui souffre d’addictions se découvre un talent étonnant pour les échecs.

Dimanche 15 novembre

The Crown (saison 4) – déjà renouvelée jusqu’à sa saison 6.

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.