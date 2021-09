Après La Casa de Papel et Lucifer, les séries Netflix à venir de Sex Education à On My Block

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a donc récemment proposé la nouvelle Hit & Run et la saison 2 d’Outer Banks. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Jeudi 16 septembre

Musclor et Les Maîtres de l’Univers (Saison 1) – Le jeune Adam et son équipe improbable de héros découvrent le pouvoir légendaire du crâne ancestral… et leur destin : défendre Eternia contre le sinistre Skeletor.

The Smart Money Woman (Saison 1) – Cinq jeunes femmes glamour et désireuses de réussir jonglent entre carrières, finances, amours et amitiés. Inspiré du best-seller d’Arese Ugwu paru en 2016.

Vendredi 17 Septembre

Sex Education (saison 3) – Les aventures d’Otis Milburn et de ses amis se poursuivent.

Chicago Party Aunt (saison 1) – Nouvelle série d’animation pour adulte. Tante Diane est une fauteuse de troubles adulée, qui n’aime pas trop le monde des adultes mais adore son neveu actuellement en pleine introspection.

Squid Game (saison 1) – Série coréenne. Tentés par un prix alléchant en cas de victoire, des centaines de joueurs désargentés acceptent de s’affronter lors de jeux pour enfants aux enjeux mortels.

Samedi 18 Septembre

Mad Dog (saison 1) – Série coréenne. Après avoir perdu sa famille dans une tragédie, un ex-policier s’associe à un brillant escroc pour mettre au grand jour des fraudes à l’assurance et de terribles vérités.

Mercredi 22 septembre

Dear White People (saison 4) – Dernière saison de la série

Jaguar (saison 1) – Série espagnole. Dans l’Espagne des années 1960, une survivante de l’Holocauste rejoint un groupe de justiciers qui pourchassent les centaines de nazis ayant fui vers leur pays.

Jeudi 23 septembre

Bangkok Breaking (saison 1) – Série thaïlandaise. Peinant à gagner correctement sa vie à Bangkok, un homme rejoint un service de secours. Il réalise alors qu’il devra déjouer une vaste conspiration.

Hospital Playlist (saison 2) – Série coréenne. De naissances en décès, de rires en larmes, pour ces cinq médecins et leurs patients, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas.

Vendredi 24 septembre

Midnight Mass (saison 1) – Une communauté fait face à des événements miraculeux et à de sombres présages après l’arrivée d’un mystérieux prêtre. Par le créateur de “The Haunting of Hill House”.

Braqueurs: La série (saison 1) – Série française. Au beau milieu d’une guerre de territoire entre narcotrafiquants, Mehdi, un braqueur chevronné et Liana, une apprentie voleuse vont devoir faire équipe pour sauver ceux qu’ils aiment.

Kota Factory (saison 2) – Séries en hindi. Dans la ville qui abrite les meilleures prépas aux grandes écoles indiennes, un étudiant sérieux mais ordinaire et ses amis tentent de survivre sur un campus impitoyable.

Mercredi 29 Septembre

Octobre (saison 1) – Série scandinave. Une jeune femme assassinée gît sur une aire de jeux de Copenhague. Au-dessus d’elle est suspendu un bonhomme fabriqué avec des marrons. D’après le roman à succès.

Jeudi 30 septembre

Love 101 (saison 2) – Série turque. Eda, Osman, Sinan et Kerem retournent au lycée.

Vendredi 1er octobre

Maid (saison 1) – Une mère célibataire devient femme de ménage pour sortir de la misère et se mettre un toit sur la tête. Inspiré d’une autobiographie qui est devenue un best-seller.

Lundi 4 octobre

On My Block (saison 4) – Deux ans se sont écoulés pour nos amis qui ont pris des voies différentes. Lorsqu’un secret est exhumé, ils ne tardent pas à comprendre qu’il est illusoire de fuir le passé et qu’ils vont devoir se serrer les coudes pour survivre.

Mercredi 6 octobre

Au nom de la vengeance (saison 1) – Série mexicaine. Cinq femmes portant la même tache de naissance ont entrepris de découvrir la vérité sur leur passé et se retrouvent prises dans une toile de mensonges tissée par un puissant politicien.

Lundi 11 octobre

Les Baby-sitters (saison 2) – La nouvelle année scolaire est synonyme d’affaires florissantes, de nouvelles relations, de cheminements personnels et de leçons importantes… et chacune pourra compter sur le soutien des autres membres du club à chaque étape.

Vendredi 15 octobre

You (saison 3) – Joe et Love sont désormais mariés et élèvent leur bébé en Californie du Nord, dans l’enclave de Madre Linda, où ils vivent entourés d’entrepreneurs qui ont réussi dans les nouvelles technologies, de blogueuses donneuses de leçons et de biohackers stars d’Instagram. Joe prend son nouveau rôle de mari et de père très au sérieux, mais il craint la dangereuse impulsivité de Love.

Jeudi 28 octobre

Luis Miguel : La série (saison 3) – Série mexicaine. La troisième et dernière saison suit Luis Miguel (Diego Boneta) à travers deux époques différentes. Dans la première, il cherche à développer sa carrière sur les marchés anglophones. Dans la seconde, il doit relever de nouveaux défis qui menacent l’empire qu’il a bâti.

Vendredi 3 Décembre

La Casa de Papel (saison 5 Volume 2) – Fin de la série.

Vendredi 17 Décembre

The Witcher (saison 2) – Convaincu que la vie de Yennefer s’est envolée lors de la bataille du Mont Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance à Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède.

