6 séries à surveiller en septembre 2020, de The Boys à Fargo

Étant donné l’état d’incertitude dans lequel l’industrie télévisuelle se trouve actuellement, il n’est pas surprenant que le mois d’aout ait été très léger en séries à surveiller. La rentrée automnale, bien que peu chargée également, affiche plus de potentielles.

Ce mois de septembre voit ainsi plusieurs shows annoncés initialement pour l’été qui arrivent donc finalement, du retour de plusieurs séries populaires, mais aussi des nouveautés intrigantes et de la mini-série évènementielle.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Raised By Wolves (HBO Max) – Jeudi 3 septembre

Premier blockbuster de la plateforme HBO Max, Raised By Wolves est produite par Ridley Scott qui réalise également les deux premiers épisodes dans lesquelles nous retrouvons Travis Fimmel (Vikings), ce qui promet du beau spectacle. Cette création de Aaron Guzikowski relate l’histoire de deux androïdes chargés d’élever des enfants sur une mystérieuse planète vierge et d’y construire une colonie. En plein essor, la communauté se retrouve soudainement au centre de conflits religieux et risque d’être anéantie. Alors que les êtres humains se déchirent, les androïdes découvrent qu’il est difficile et dangereux de vouloir contrôler les croyances des mortels…

The Boys (Prime Video) – Vendredi 4 septembre

Après avoir fait des vagues avec sa première saison, la violente et satirique The Boys — inspirée par le comic book du même nom écrit par Garth Ennis — revient donc pour une saison 2 aux ambitions renouvelées. Les Boys sont désormais en fuite, pourchassés par les Supes et cherchant à se regrouper pour se battre contre Vought. Vivant cachés, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et Kimiko (Karen Fukuhara) essaient de s’ajuster à leurs nouvelles conditions de vie, et ignorent au départ où Butcher (Karl Urban) se trouve. Lorsque celui-ci refait surface s’amorce un plan pour éliminer la menace représentée par les Supes.

Power Book II: Ghost (Starz) – Dimanche 6 septembre

Le gros succès de Starz, Power s’est terminée l’hiver dernier en ouvrant la porte pour plusieurs spin-off. Le premier est Power Book II: Ghost qui poursuit ainsi l’histoire en explorant ce qui arrive à Tasha St. Patrick (Naturi Naughton) et son fils Tariq (Michael Rainey Jr). Plus précisément, l’intrigue reprend 72 heures après les évènements marquants du series finale. Désormais, Tariq partage son temps entre le monde criminel et l’université, cherchant un moyen d’obtenir la libération de sa mère. Alors que Tameika Washington (Quincy Tyler Bernstine) tente de découvrir la vérité sur la mort de Ghost, Tariq trouve un allié en Davis MacLean (Method Man), un avocat pas très honnête, et développe de potentiels ennemis comme Monet Tejada (Mary J. Blige).

Duchesse (Netflix) – Vendredi 11 septembre

Nouvelle comédie britannique arrivant sur Netflix, Duchesse de et avec la comédienne Katherine Ryan qui incarne une mère célibataire londonienne aussi élégante que fantasque. Sa fille Olive étant l’amour de sa vie, devrait-elle se résoudre à avoir un autre enfant avec son pire ennemi : le père d’Olive ? Peut-on guérir le mal par le mal ? Katherine s’affiche alors comme une bonne mère, mais une mauvaise personne.

The Third Day (HBO) – Lundi 14 septembre

Nouvelle mini-série HBO créée par Dennis Kelly (Utopia), The Third Day se divise en deux parties. La première intitulée « Été » met en scène un homme (Jude Law) qui est de passage sur une île mystérieuse sur la côte britannique où il découvre un groupe d’habitants bien décidés à maintenir leur style de vie coûte que coûte. La seconde partie intitulée « Hiver » se concentre sur une femme venue de l’extérieure (Naomie Harris) qui se rend sur l’île à la recherche de réponses, mais se retrouve à la place dans une bataille dont la conclusion déterminera son destin.

Fargo (FX) – Dimanche 27 septembre

On ne pensait pas l’avoir, mais Fargo revient bien pour une saison 4 qui a déjà été repoussée plusieurs fois. L’attente est néanmoins bientôt terminée. Cette fois, l’action s’éloigne sérieusement de la région de Fargo et du Minnesota, puisque l’on partira en 1950 à Kansas City dans le Missouri. L’intrigue de cette saison 4 se focalise sur deux familles criminelles, les Cannon et les Fadda — une Italienne, l’autre afro-américaine — qui se battent pour avoir leur part du rêve américain. Elles trouvent néanmoins un moyen de faire la paix et, pour assurer que celle-ci dure, le chef de chaque famille envoie son fils ainé vivre chez l’ennemi. Le problème est que le chef de la mafia italienne locale se rend à l’hôpital pour une opération et n’en ressort pas vivant, tout change.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

