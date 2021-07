25 séries sportives parce qu’il y a du sport en dehors des Jeux Olympiques

Les Jeux olympiques commencent et si les sports proposés ne vous intéressent pas, peut-être que vous pourrez trouver de quoi vous satisfaire avec une série sportive ! Elles sont plus nombreuses qu’on pourrait le penser et offre une variété toujours plus grande de sports, même si leur point fort est surtout le drama.

Naturellement, c’est un genre qui utilise surtout le sport en toile de fond et qui privilégie le drame relationnel ou la comédie pour raconter des histoires, mais cela ne veut pas dire que le sport est systématiquement une arrière-pensée pour toutes les séries sportives.

Quoi qu’il en soit, si vous avez justement envie de vous tourner vers des séries sportives, voici une sélection de 15 d’entre elles, et on commence naturellement par la plus incontournable du lot :

Friday Night Lights

Vous ne trouverez pas une liste de séries sportives sans Friday Night Lights, sauf si elles ont été écrites avant 2006, forcément. Si jamais vous ne connaissez pas, c’est l’histoire du Coach Taylor qui se rend à Dillon au Texas où il prend en charge l’équipe de football du lycée, les Dillon Panthers. Il doit les mener à une victoire et cela ne sera pas de tout repos, surtout dans cette ville frappée de plein fouet par la crise. C’est un drame social, une série familiale, un teen show et une série sportive tout-en-un.

Playmakers

Vous l’ignorez peut-être, mais ESPN s’est essayée à la série TV il y a 15 ans de cela et commença avec Playmakers, une série sur l’équipe des Cougars, des footballeurs professionnels. Le problème était que la série était trop réaliste pour le gout de la NFL qui a fait pression sur la chaine pour qu’elle l’annule, selon la légende. Après ça, ESPN a pris moins de risques avec Tilt, une série dans le monde du poker.

Hellcats

Si vous êtes plus d’humeur à regarder un teen show de The CW, Hellcats devrait vous intéresser. Cela parle de Marti Perkins (Aly Michalka) qui doit rejoindre l’équipe de cheerleading pour obtenir une bourse scolaire. C’est un peu Bring It On : The Series. Si vous voulez quelque chose de plus adulte et soapesque, il y a également Hit the Floor de VH1.

Eastbound & Down

La vie de sportive n’est pas facile, même quand on est un champion qui a la grosse tête et qui traite tout le monde avec mépris. Kenny F’ing Powers est une légende, un véritable personnage à la Danny McBride, dans le meilleur sens du terme possible. Se composant de 4 saisons proposées par HBO, Eastbound & Down raconte comment Kenny, star du baseball en pleine disgrâce, parvient à se relever et à progressivement réaliser ses erreurs (il lui faut beaucoup de temps) pour devenir un homme relativement meilleur. Disponible sur OCS.

Pitch

Une femme dans une équipe professionnelle de Major League Baseball ? Impossible, diront certains. C’est sans compter sur Ginny Baker (Kylie Bunbury) et son lancer de balle ravageur. Savoir lancer n’est cependant qu’une partie du travail, comme l’unique saison de Pitch le montra, et Ginny doit se battre tous les jours pour prouver qu’elle a sa place en tant qu’athlète dans ce milieu. Disponible sur Disney+.

Sports Night

Quand Aaron Sorkin s’approche du sport, ce n’est pas sur le terrain que cela se passe, mais dans les coulisses d’une émission d’information sportive. Avant The West Wing, le célèbre scénariste a en effet aiguisé ses fameux sorkinisms dans Sports Night, une dramédie qui porte bien sa touche et livre sans surprise un grand nombre de statistiques.

The White Shadow

Petit retour en 1978 avec The White Shadow, une série qui est notable pour plusieurs raisons. La première est que un grand nombre de scénaristes de renoms ont travaillé dessus (comme Steven Bochco, Joshua Brand et John Falsey). Ensuite, c’est le premier drama de primetime à avoir un casting dominé par des acteurs afro-américains. L’histoire se centre sur un ancien basketteur de la NBA qui vient entrainer une équipe dans un quartier pauvre.

The League

Pour certains fans de sports, la compétition est vraiment à plusieurs niveaux. Dans The League, un groupe d’amis a sa propre ligue de Fantasy Football et, pour eux, tous les coups sont permis, même les plus bas, car il y a une coupe à remporter et on ne rigole pas avec ce genre de choses.

Survivor’s Remorse

Imaginé Entourage dans le milieu du sport, mais bon. C’est comme ça que Survivor’s Remorse a été vendue et c’est une description assez juste. On y suit Cam Calloway qui vient de signer un gros contrat pour rejoindre une équipe professionnelle de basketball à Atlanta. Il emmène sa famille avec lui, mais s’adapter à la célébrité et à l’argent n’est pas chose aisée. Disponible sur Amazon Prime Vidéo.

Ballers

Quand une carrière sportive s’arrête, ce n’est pas forcément très joli. Faites alors confiance à Spencer Strasmore (joué par Dwayne Johnson) pour qu’il vous aide à gérer vos millions de dollars dans Ballers. Spencer était un champion et maintenant il est donc manager financier pour sportifs professionnels, ce qui n’est pas forcément plus facile qu’être sur le terrain. Disponible sur OCS.

G.L.O.W.

Les Gorgeous Ladies of Wrestling aka G.L.O.W. ont sévi dans les années 80 et Netflix nous propose de découvrir leur histoire. Du moins, celle de Ruth Wilder, une actrice qui rejoint donc la ligue pour jouer le rôle d’une catcheuse et cela lui demandera de l’entrainement. Disponible sur Netflix.

Kingdom

Toujours sur le ring, mais avec bien plus d’intensité. Kingdom s’intéresse à Alvey Kulina (Frank Grillo), un ancien champion de MMA (Arts Martiaux Mixtes) qui est désormais à la tête d’une salle de sport dans laquelle il forme une nouvelle génération de combattants, dont ses fils.

Flesh and Bone

En parlant d’intensité, s’entrainer pour être danseuse de ballet n’est pas de tout repos, comme nous le montrait Flesh and Bone (lire notre bilan). Celle-ci suivait Claire (Sarah Hay), une jeune danseuse tentant de mettre derrière elle son passé mouvementé. Elle déménagea alors à New York pour rejoindre la prestigieuse compagnie de ballet dirigée par Paul (Ben Daniels). Disponible sur StarzPlay.

Brockmire

Que serait la compétition sportive sans un bon commentateur ? Dans ce registre, nous avons Brockmire qui nous introduit à l’inimitable Jim Brockmire (Hank Azaria). Ce célèbre commentateur de baseball a connu une grave humiliation publique après avoir découvert l’infidélité de sa femme il y a une décennie de cela. Il est maintenant déterminé à se reconstruire une carrière, une réputation et une vie amoureuse. Malheureusement, sa consommation excessive de drogues et d’alcool transforme chacune de ses victoires en un nouvel échec. Pour Jim, trouver le bonheur doit passer par une grosse remise en question.

Championnes à tout prix (Make It or Break It)

Les séries américaines nous ont également offert des sportives qui rêvaient véritablement de l’or olympique avec les gymnastes de Championnes à tout prix (Make It or Break It). Bien entendu, puisque la série était proposée sur ABC Family, il y avait du drame familial au milieu et des romances adolescentes.

Lights Out

Vieillir quand on a été un champion n’est pas nécessairement sans risque, en particulier si on veut prouver que l’on n’est pas encore fini. Avant de chasser les tueurs en série dans Mindhunter, Holt McCallany était donc le champion Patrick “Lights” Leary qui accepte un dernier match au risque de tout perdre dans Lights Out.

Le diva du divan

Plusieurs séries s’intéressent aux sportifs professionnels quand ils ne sont pas en pleine compétition, comme Necessary Roughness (aka La diva du divan) qui nous parle d’une psychiatre qui décide de s’occuper de joueurs de football qui ont besoin d’aide pour être performant. Cela lui ouvre de nouvelles portes, car il y a du monde qui cherche un moyen d’être au mieux pour remporter une compétition.

Blue Mountain State

Le football universitaire occupe une place importante dans la culture américaine et cela peut-être comique (et potache), comme Blue Mountain State nous le montra. L’histoire commence en suivant trois étudiants de première année à l’université qui doivent rapidement s’adapter à leur nouvelle vie et jongler entre le football, les filles, les cours et le sort réservé aux premières années. Disponible sur itunes.

Cobra Kai

Pour changer un peu de registre, nous pouvons nous tourner vers une discipline martiale avec Cobra Kai, la suite des films Karaté Kid dans laquelle nous retrouvons donc Ralph Macchio qui endosse de nouveau le rôle de Daniel LaRusso. La saison 1 débute 34 ans après le dernier film avec Johnny Lawrence (William Zabka) qui cherche la rédemption en rouvrant le Dojo de karaté Cobra Kai. Sa rivalité avec Daniel Larusso reprend de plus belle. Ce dernier a trouvé le succès dans les affaires, mais lutte pour maintenir l’équilibre dans sa vie. Disponible sur Netflix.

The English Game

Il n’y a pas que le football américain qui a le droit à un peu d’attention dans les séries. D’ailleurs, avec The English Game (lire notre bilan), nous revenons aux origines du football moderne. L’histoire commence en 1879 alors que le football est un sport d’amateurs dominé par l’aristocratie qui a développé les règles du jeu. Cela est sur le point de changer quand le propriétaire d’une filature de la ville ouvrière de Darwen (Craig Parkinson) recrute deux footballeurs écossais dans l’équipe locale pour pouvoir remporter la Coupe d’Angleterre, à une époque où il était inconcevable de payer un joueur. Disponible sur Netflix.

Ted Lasso

Pour rester dans le football non américain, il est difficile de passer à côté de Ted Lasso, la très populaire comédie d’Apple TV+. Cela parle donc de Ted Lasso (Jason Sudeikis), un entraineur de foot américain engagé pour diriger une équipe britannique, malgré son inexpérience. Mais il compense son manque de connaissances par son optimisme, sa détermination à toute épreuve… et par des biscuits. Disponible sur Apple TV+.

All American

Comme Friday Night Lights avant elle, All American qui est inspirée par la vie du joueur professionnel Spencer Paysinger nous entraine donc dans le milieu du football lycéen, mais l’approche est différentes. La série débute en s’intéressant à Spencer James (Daniel Ezra), une jeune star montante dans le milieu du football originaire jouant pour South Central L.A. qui est recruté pour rejoindre l’équipe de Beverly Hills High pour mieux nous relater les victoires, les défaites et les épreuves que deux familles issues de milieux bien différents (Compton et Beverly Hills) rencontrent. Disponible sur Salto.

Spinning Out

Pour un peu de fraicheur, pourquoi pas un peu de patinage artistique. Dans Spinning Out, nous suivons Kat Baker (Kaya Scodelario), une jeune patineuse pleine de promesses qui est néanmoins sur le point de raccrocher ses patins après une chute désastreuse qui l’exclut des compétitions. Elle n’est pas encore prête à abandonner son rêve et essaie de relancer sa carrière, en couple cette fois. Elle doit alors s’entrainer avec Justin (Evan Roderick), un patineur talentueux et rebelle. Cependant, pour arriver à ses fins, Kat devra dépasser ses traumatismes familiaux, gérer ce nouveau partenariat houleux et affronter des démons personnels qui menacent tout ce pour quoi elle a tant travaillé. Disponible sur Netflix.

The Mighty Ducks

On reste sur la glace avec le retour des The Mighty Ducks ou, en Français, Les Petits Champions : Game Changers. Comme Cobra Kai, c’est la suite d’une franchise du siècle dernier. On retrouve Emilio Estevez dans le rôle du coach Gordon Bombay qui doit naturellement entrainer une nouvelle équipe de jeunes joueurs peu prometteurs. Cette fois, il le fait à la demande de la mère de l’un d’entre eux (jouée par Lauren Graham). Un challenge de taille pour lui et pour ces jeunes. Disponible sur Disney+.

Big Shot

Proposée par Disney+ dans la foulée de The Mighty Ducks, Big Shot prend place dans le monde du basket-ball étudiant. On suit ainsi Coach Korn (John Stamos) qui vient de perdre sa place dans la ligue professionnelle et est alors recruté pour prendre en main une équipe de lycéennes. S’adapter à son nouveau poste et connecter avec les jeunes joueuses adolescentes va lui demander beaucoup de travail. Disponible sur Disney+.

