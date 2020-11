Showrunners : le documentaire sur l’art de diriger une série TV (sur Amazon Prime Vidéo)

Il fut un temps où on ne savait pas qui était derrière une série. Cette époque est révolue depuis longtemps à présent et cela ne pourrait pas être mieux explicité par le fait que quelqu’un ait pensé à faire un documentaire sur les Showrunners.

Intelligemment intitulé Showrunners: The Art of Running a TV Show (et disponible sur Amazon Prime Video), ce film réalisé par Des Doyle se propose de nous plonger dans le monde merveilleux de ces hommes et de ces femmes qui sont aux commandes des séries que nous regardons aujourd’hui, et même certaines que l’on suivait hier. De Hart Hanson (Bones) à Joss Whedon (Buffy), en passant par J.J. Abrams (Felicity, Alias), Matthew Carnahan (House of Lies), Robert et Michelle King (The Good Wife), Jonathan Nolan (Person of Interest), Janet Tamaro (Rizzoli & Isles) et beaucoup d’autres, les participants sont nombreux et ils ont des choses à dire.

Le souci est qu’il n’y a pas vraiment ni l’espace ni la volonté de les laisser s’exprimer pleinement. Ainsi, au lieu de véritablement nous entrainer dans les coulisses de séries pour nous dévoiler à quoi correspond leur travail, les scénaristes nous évoquent principalement les contraintes du métier de showrunner.

Dans ce sens, il y a des anecdotes intéressantes à retenir, certaines sont d’ailleurs assez comiques, tandis que d’autres sont quelque peu génériques. Les showrunners sont malheureusement plus encouragés à parler d’eux qu’à exposer les tenants et aboutissants de leur travail. Si Hart Hanson et Steven S. DeKnight (Spartacus) nous en montrent un peu plus que les autres sur l’organisation existant derrière la conception d’un épisode, le réalisateur du film n’est visiblement pas intéressé par creuser le sujet — ou il n’a pas eu l’opportunité de le faire.

En restant de cette façon à la surface, le documentaire en vient à n’être qu’un assemblage d’interviews dressant à peine le portrait de ceux qui sont pourtant la raison d’être de ce long métrage. Dans ce sens, Janet Tamaro est celle qui sort le plus son épingle du jeu avec son parcours atypique et sa franchise, tandis que Mike Royce (Men of a Certain Age) réussit à apporter une touche émotionnelle quand il doit dire adieu à sa série.

Il est difficile de ne pas penser qu’avec le profil des personnes qui ont accepté de participer, il n’y avait pas moyen de faire plus, de rendre ce documentaire réellement pertinent. Le résultat n’est pas totalement anecdotique, mais le film finit par ressembler à une longue introduction qui n’aura malheureusement pas de suite.

Ce qui est probablement à retenir de Showrunners: The Art of Running a TV Show se trouve être la passion qui anime les fameux showrunners. Même si certains sont blasés et ne manquent pas de faire remarquer à quel point leur travail peut être éreintant, cela ne veut pas dire qu’ils sont prêts à arrêter, bien au contraire. Tristement, le film ne permet jamais de mesurer les réelles difficultés du job d’une façon à mieux comprendre ce qu’ils tentent d’exprimer.

Au bout du compte, si les sériephiles peuvent apprécier d’entendre parler les scénaristes des séries qu’ils suivent régulièrement, les néophytes sont véritablement les seuls qui apprendront quelque chose de neuf avec ce documentaire.

Un livre également intitulé Showrunners: The Art of Running a TV Show écrit Tara Bennett sert de compagnon au film.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.