Sterling K. Brown : Où l’avez-vous vu avant This Is Us ?

Depuis que Sterling K. Brown s’est fait remarquer dans American Crime Story : The People v. O. J. Simpson dans laquelle il incarnait Christopher Darden, son talent ne passe plus inaperçu. C’est d’autant plus vrai depuis qu’il est au casting de This Is Us.

Pour les deux rôles, il a en effet été récompensé aux Emmy Awards, mais aussi aux Golden Globe Awards, aux Critics’ Choice Television Awards, Screen Actors Guild Awards et dans bien d’autres cérémonies durant les deux dernières années. Bien entendu, ce n’était pas le début de sa carrière, bien au contraire, puisque son premier crédit dans une série date de 2002, dans New York 911.

Depuis, on a pu le voir en guest stars dans un grand nombre de séries. En fait, il est même probable que vous l’ayez déjà croisé bien avant que le monde entier ne connaisse son nom. Il a fait un épisode d’Urgences, un de NYPD Blue, un du JAG, un de Boston Legal, un d’Alias, un de Medium, un d’Eli Stone, un de Nikita, un de NCIS, une de The Good Wife, un de Castle, etc…

Bien entendu, il a également eu des rôles plus notables, comprendre qu’il a été régulier et récurrent dans d’autres séries avant This Is Us. En voici quelques une :

Person of Interest

Récurrent dans Person of Interest, Sterling K. Brown jouait Cal Beecher, un détective de la police de New York qui apparait dans 6 épisodes de la série, mais qui aura un impact assez important, puisqu’il mettra Carter (Taraji P. Henson) sur la piste de son plus grand ennemi.

Army Wives

Régulier dans Army Wives, Sterling K. Brown incarnait le psychiatre Roland Burton qui est marié au Lieutenant Colonel Joan Burton (Wendy Davis), ce qui fait de lui un Army husband.

Supernatural

On pourrait finir par l’oublier, mais les Winchester ne sont pas les seuls chasseurs de monstres en activité dans Supernatural. Sterling K. Brown qui apparut dans 4 épisodes de la série était plus particulièrement un chasseur de vampires dont les méthodes ont été une source de problèmes avec Sam et Dean.

New York 911

Voilà qui remonte à loin, à ses débuts de carrière, puisque sa première apparition dans New York 911 est en effet son premier crédit dans une série TV. Il participa à 9 épisodes de la série, apparaissant dans les saisons 3 à 5, dans le rôle de l’officier de police Edward Dade.

Starved

Probablement la plus obscure de la liste, Starved a été lancée en 2005 en duo avec It’s Always Sunny in Philadelphia quand FX cherchait à établir un bloc comédie sur sa grille. Sterling K. Brown jouait un policier boulimique dans cette comédie (mal accueillie) sur un groupe d’amis à New York qui souffraient de trouble des conduites alimentaires. Il était régulier, mais la série ne dura que 7 épisodes.

