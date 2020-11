Succession : le classement des membres de la famille Roy, du moins pourri au plus pourri

Deux saisons que les Roy sont entrés sur scène avec Succession. Et quelle scène ! Celle des familles dysfonctionnelles, mais qui “s’aiment” tant. La série HBO nous relate en effet les relations compliquées et les rivalités au sein de la famille Roy qui possède l’un des plus grands conglomérats aux États-Unis.

Ainsi, au sein du clan autour du père, Logan, les enfants sont tombés bien proches de l’arbre et se manipulent tous, trichent avec les sentiments, tordent la vérité pour arriver à leurs fins. Mais du coup, est-ce qu’il y en a un à sauver ? Nope ! Mais qui est le plus gentil alors ? Et bien … on n’en a pas décidé ainsi et aujourd’hui, la question est du moins pire au pire, que valent les Roy ?

Kendall Roy (Jeremy Strong)

S’il y a un mouton noir, un vilain petit canard, un élément perturbateur au sein des Roy, il s’agit de Kendall. Certes, il veut tout faire pour plaire à son père, il se laisse bien souvent entraîner et surprendre par les magouilles de sa famille et y participe, la tête basse. Cependant, il n’est qu’un suiveur qui ne recherche qu’une chose : la reconnaissance et l’amour des siens. Comme il ne peut les avoir, il trahit, il use de substances illicites, il se perd. Mais il est le Roy le plus humain, celui qui ne parvient pas à dépasser ses traumatismes et, étrangement, ne perd jamais espoir.

Siobhan “Shiv” Roy (Sarah Snook)



Shiv est peut-être la plus tempérée des enfants Roy. Elle est la tête brûlée, celle qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et observe de la distance avec tout ce que ses frères et son père s’envoient dans le ventre. Elle est libre et entend vivre sa vie de cette manière. Mais elle est une Roy, qu’elle le veuille ou non. L’argent et la renommée de sa famille l’arrangent quand elle en a besoin, elle n’hésite pas à mentir à son mari, elle aime mettre des bâtons dans les roues. Et le goût du pouvoir la rattrape bien vite. Ambitieuse ? Sûrement. Profiteuse ? Peut-être. De toute façon, elle peut le vouloir, mais on ne quitte pas les Roy comme ça.

Marcia Roy (Hiam Abbass)



La belle-mère et troisième femme de Logan ne fait pas beaucoup de bruit, mais c’est pour mieux déployer ses qualités de requin. Marcia semble être pendant longtemps le bras droit de son mari, son roc, presque un arrière-plan. Mais ce statut d’ombre lui permet de mieux manipuler. Lorsque Rhea, en seconde saison, s’approche un peu trop près du sommet, elle n’hésite pas à sortir les crocs. Le pire avec Marcia n’est même pas cela : si elle montre une vraie affection pour Logan, elle semble être un tyran avec ses employés, se fiche totalement des enfants de son mari et se donne une conscience alors qu’elle adore l’environnement dans lequel elle vit. La passivité est parfois le pire des défauts.

Connor Roy (Alan Ruck)



Il n’y a pas pire que Connor quand il faut constater à quel point le terme enfant gâté lui va comme un gant. Il aime profiter de l’argent de Papa, mais tente de montrer qu’il a une conscience. Il fait ce qu’il veut – devenir Président des États-Unis par exemple – et ne pense ni à la réalité ni aux conséquences. Mais Connor est aussi un idéaliste, qui se fiche que celle qu’il aime – mal, avec son argent – soit une ancienne call-girl et croit toujours aux secondes chances. Connor n’est pas mauvais, il est juste fade dans un monde haut en couleur.

Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen)



Tom est une mauvaise personne dans le corps d’une gentille. Oui, il aime Shiv plus que tout et serait prêt quasiment à tout pour elle. Mais est-ce pour elle ou pour le monde et la famille auxquels elle lui donne accès ? La frontière entre amour et arrivisme est tellement fine pour lui que tous ses actes sèment le doute. Fort heureusement, il n’y en a plus aucun lorsqu’on le voit agir avec Greg : c’est une bonne pourriture qui a appris des meilleurs. Il voit en Logan un père spirituel et va tout mettre en œuvre pour être dans ses bonnes grâces. Un beau-fils lèche-bottes est une arme dangereuse. Maladroit, vil, mesquin, Tom a bien appris de son entourage.

Romulus “Roman” Roy (Kieran Culkin)



Y’a-t-il pire tête à claques dans la série ? Probablement pas. Roman est en roue libre, constamment. Il se fiche des autres et ne pense qu’à son propre plaisir et aux moyens d’y parvenir. Uniquement le sien ? Non. Les seuls moments où il se détend, c’est quand il voit que Papa l’a enfin regardé et pas juste vu au-dessus de son épaule et quand il est avec Shiv. Mais sur son chemin, blesser les autres ne le dérange absolument pas, construit par son milieu et de ses parents, vicieux jusqu’à s’entraîner dans une relation malsaine avec Gerri.

Logan Roy (Brian Cox)/Caroline Collingwood (Harriet Walter)



Impossible de dissocier les parents de trois des quatre de la fratrie tant ils ont façonné et détruit leurs enfants. Que ce soit par une éducation apparemment très borderline tout en étant pourrie gâtée ou par une relation toxique et manipulatrice aujourd’hui, Logan et Caroline ont cassé tout libre arbitre de leurs enfants à leurs manipulations, conscientes et inconscientes. Logan les tient dans la main et rien de ce qu’il fait de plus horrible ne semble les éloigner. Caroline est une mère absente, pas très aimante et qui a bien compris comment fonctionne cette famille et l’utilise pour s’amuser un peu.

Greg Hirsch (Nicholas Braun)



Greg est la pire des pourritures parce qu’il pense qu’il n’en est pas une. Enfin, il sait qu’il utilise des moyens assez bas comme la pitié, la compassion et les transforme en outils vicieux. Le pire étant que son manque d’ambition dans ses magouilles le rend pathétique. Il pense qu’il est absous, car il grappille peu, il veut juste s’intégrer, mais au final, il a appris très vite de sa famille et devient un pur produit Roy sous nos yeux. Terrifiant.

C’est alors un monde étouffant et immonde que Succession nous présente. Un univers où le bien a été vendu au plus offrant pour asseoir l’apogée de l’argent-roi. Une famille où le sens moral n’est plus. Pire, ils sont tellement vendus à leurs ambitions crasses et leur amour défaillant qu’ils atteignent les personnages qui sont encore sauvables. Gerri se corrompt au contact de Roman, Frank et Rava sont détruits par le père et le fils, etc.

Il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume de Roy.

Les deux premières saisons de Succession sont disponibles en DVD, ainsi qu’en streaming sur Canal+ et OCS.

Tags : HBO Succession moins...

