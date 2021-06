Superstore : 10 épisodes pour revisiter la série désormais terminée

Après 6 saisons et quelque 113 épisodes sur NBC, le Cloud9 de Superstore a définitivement tiré le rideau. Celle qui débuta comme une énième variante de la comédie de bureau popularisée par The Office ou Parks & Recreation, s’est peu à peu imposer. Mais derrière cet humour frontal servi par une galerie de personnages pittoresques, elle a su évoquer avec amertume une société américaine à la dérive.

Création de Justin Spitzer, cette comédie suit le quotidien des employés d’un Cloud 9 et plus spécifiquement Amy (America Ferrera) qui se charge de maintenir l’équipe soudée et opérationnelle — qui réunit Jonah (Ben Feldman), le sardonique Garrett (Colton Dunn), l’ambitieux Mateo (Nico Santos) et la jeune mère Cheyenne (Nichole Bloom). Supervisant le magasin, Glenn (Mark McKinney) est leur manager et Dina (Lauren Ash), son assistante qui est là pour faire appliquer la politique de Cloud 9 d’une main de fer.

Tout du long, les scénaristes de Superstore n’ont jamais rechigné à s’emparer des sujets les plus politiques. De la création des syndicats à l’assurance maladie, de la question migratoire à celle du racisme, la série a su faire rire avec un gout d’amertume en bouche. Et c’est bien cette sensation que laisse sa fin, car si elle contient quelques belles happy endings, elle a su ne pas idéaliser l’avenir de ses personnages et offrir une conclusion à la fois touchante et malheureusement réaliste.

Alors, pour évoquer la série, pour donner peut-être vous donnez envie de la découvrir (ou redécouvrir), quoi de mieux qu’un classement, forcément subjectif, mais pas dénoué d’objectivité. Quelque 10 épisodes, sans aucun ordre ou place, juste peut-être les meilleurs ou en tout cas ceux qui permettent de mieux cerner l’esprit de Superstore.

Color Wars (1.07)

Cet épisode est l’aboutissement du potentiel en suspense des débuts de Superstore. En effet, Color Wars parvient, comme la majorité des meilleurs épisodes de la série, à brasser une multitude de personnalités autour d’un même récit. Ici, une compétition dans laquelle s’affrontent deux équipes d’employés afin d’obtenir un bonus de 100 $.

Entre mauvaise foi et tricherie, cet enjeu titille chez nos protagonistes les pires instincts et c’est justement de là que provient l’humour. Car Superstore n’est jamais meilleure que quand elle verse dans l’irrévérence et désinvolture. Pourtant, en arrière-plan, la série y dénonce surtout les difficultés croissantes de cette working class.

Black Friday (2.09)

Je dois confesser que, en débutant Superstore, j’attendais forcément un épisode sur le black friday. Si j’avais cru que les scénaristes en feraient un rendez-vous annuel, ce ne fut pas le cas, mais cet épisode 2 de la saison 9 n’en demeure pas moins irrésistible.

D’une part, il permet de voir la hantise que provoque ce jour de soldes monstrueuses chez les employés du Cloud9 face aux queues interminables et aux clients se ruant sur tout ce qui bouge. D’autre part, le twist faisant que l’ensemble des personnages est frappé d’une intoxication alimentaire donne forcément quelques crises de rires, faisant de ce jour déjà infernal, un véritable enfer sur Terre. De quoi bien travailler ses zygomatiques.

Sal’s Dead (3.05)

Véritable tradition dans Superstore, toutes les saisons — entre la 2 et la 5 — ont eu droit à leur épisode spécial Halloween. Alors, pour être franc, j’aurais pu y placer tous ces épisodes tant ils sont toujours l’occasion pour la série de partir dans une folie contagieuse.

Si c’est finalement Sal’s Dead qui l’emporte, car rien n’égale cette scène d’introduction où l’on découvre un cadavre dans le magasin. À partir de cette promesse se tisse un épisode tout simplement débilement hilarant, notamment grâce aux costumes que portent les personnages et qui vont donner lieu à une scène anthologique entre Dina, un client et un cadavre.

Golden Globes Party (3.09)

Fait rarissime dans Superstore, Golden Globes Party ne se déroule pas au Cloud9, mais chez Amy. Cette dernière, récemment divorcée, tient à prouver à ses collègues qu’elle peut organiser une soirée. En plus d’être une bouffée d’air frais au sein de la structure propre de la série, cet épisode est un véritable grand huit humoristique.

Entre Justine, qui passera l’épisode à tenter de faire un créneau, Dina s’obligeant à manger de la viande pour soutenir son amie ou encore Glenn et sa femme s’envoyant en l’air dans la chambre d’Amy ; Golden Globes Party enchaine les situations les plus lourdingues avec à la clé quelques-uns des plus beaux éclats du show.

Delivery Day (4.05)

En illustrant, dans un astucieux montage, l’accouchement d’Amy et celui de Dina, les scénaristes de Superstore s’attaquent frontalement aux inégalités entourant le système de santé américain.

Car si le rire est toujours palpable, Delivery Day tient à secouer son spectateur, le pousser à quelques réflexions : une femme ne peut-elle pas avoir le droit d’accoucher dans des conditions décentes ? N’est-il pas ubuesque que des salariées d’un groupe brassant des millions n’aient même pas une assurance maladie digne de ce nom ?

Blizzard (4.12)

Une énorme tempête de neige oblige les employés du Cloud9, et quelques clients, à dormir au sein même du magasin. De cette promesse initiale, qui peut tenir sur un post-it, s’extirpe un épisode qui illustre à merveille la force de Superstore : ses personnages.

Tout repose sur eux et leurs interactions. On est tout simplement hilare face à Dina montant la garde devant Cheyenne pour éviter qu’un homme ne s’approche. On ne peut se retenir d’un éclat de rire lors de l’embarrassante confession sur sa première fois de Sandra ou, et c’est peut-être la blague la plus outrancière de cet épisode, la confidence de Marcus dont je ne spoilerai rien ici. En bref, Blizzard est une excellente illustration de l’épisode post-it.

Salary (4.15)

Après 4 saisons, Amy devient directrice du magasin, une évolution pour le personnage qui va donner lieu à de nouvelles dynamiques dont Salary se fait l’emblème. Comme son titre l’indique, l’épisode porte sur le salaire (en grande augmentation) que va dorénavant toucher Amy et qui se retrouve, malencontreusement, connu de tous les employés du Cloud9.

Les scénaristes de Superstore tissent à partir de cela quelques blagues désopilantes, notamment quand Glenn réalise qu’il a fait une erreur sur le salaire de Marcus, mais l’épisode est surtout l’occasion de voir Amy naviguer dans un tout nouveau statut social. Salary permet ainsi de voir la transition, pas toujours évidente, d’une vie à une autre et de la jalousie qui peut en découler de la part des autres.

Sandra’s Wedding (5.14)

Sandra est ce personnage très secondaire aux intrigues qui s’est peu à peu imposé, jusqu’à devenir essentiel à l’équilibre de Superstore. Sandra’s Wedding, comme son nom l’indique, est enfin l’occasion de lui consacrer un épisode.

S’il contient quelques éclats de rire, ce n’est pas vraiment pour cela que l’épisode parvient à se trouver dans cette liste. Depuis le début de la série, la vie sentimentale de Sandra est chaotique, et son histoire d’amour avec Jerry aura eu bien des contrariétés, dont un coma. Alors, la voir ici, se marier avec l’homme qu’elle aime, c’est juste immensément touchant.

Essential (6.01)

Pour une série qui a toujours tenté d’être le miroir d’une société américaine en crise, quoi de plus logique que d’intégrer la COVID-19 à ses intrigues. En effet, cette pandémie donne aux scénaristes de Superstore une matière incroyable pour continuer à montrer toute la précarité de ces « essentiels » que l’on aime appeler les nouveaux héros, mais à qui on ne fournit même pas de masques.

Entre les pénuries de papier toilette et d’eau, la désinfection au karcher de Glenn ou encore la manière nonchalante de certains de prendre en considération la maladie, Superstore frappe terriblement juste. Comme toujours, la série parvient dans la folie de l’époque à puiser un humour incisif et pertinent.

Perfect Sales/All Sales Final (6.14/6.15)

Ce Series Finale de Superstore était à l’image de la série. En traitant de la possible fermeture du Cloud9, les scénaristes tiennent, une dernière fois, à évoquer cette société américaine avec ses failles, ses injustices, mais aussi, un peu, ses possibilités.

En ressort un épisode tout à la fois loufoque et touchant, bizarre et amer. Ce double épisode offre à la fois quelques élans sentimentaux bienvenus (les retrouvailles entre Amy et Jonas), mais aussi des fins qui étaient étrangement tristes. Pourtant, au fond, cette fin était la seule possible.

Et si l’envie vous prend, de tenter l’aventure, les 4 premières saisons sont disponibles sur Amazon Prime Video.

