La science-fiction est couteuse à produire, en particulier quand on parle de Space Opera. C’est pour cette raison que le genre reste sous-représenté. Cela ne s’est pas arrangé à la suite de la conclusion de Battlestar Galactica en 2009 et The Expanse a prouvé les limites de SyFy dans ce genre.

Heureusement, la série était de qualité et Amazon Prime Video a décidé par conséquent de lui offrir les moyens de ses ambitions (et quelques saisons de plus). Il y a donc désormais 5 saisons de disponible chez nous sur la plateforme de streaming et rien ne justifie de ne pas les regarder, surtout qu’elle est sur le point de se conclure, la saison 6 arrivant le 10 décembre prochain.

Adaptation de la série littéraire de James S. A. Corey, The Expanse a été développée par Mark Fergus et Hawk Ostby, un duo qui officiait jusque-là pour le cinéma avec du très bon (Children of Men) et du moins bon (Cowboys & Aliens).

Ici, ils nous emmènent 200 ans dans un futur où le système solaire est colonisé. On suit alors, le détective Miller (Thomas Jane), opérant sur la Station Cérès dans la ceinture d’astéroïdes, qui est chargé de retrouver Julie Mao (Florence Faivre) qui disparut sans laisser de trace. En parallèle, James Holden (Steven Strait) et quatre de ses collègues du cargo spatial Canterbury survivent à une attaque. Décidés à découvrir qui a détruit leur vaisseau, ils se trouvent impliqués dans une affaire qui va pousser la Terre, les colonies de la ceinture d’Astéroïdes et Mars vers une guerre. Le temps est compté pour y mettre un terme avant qu’elle ne puisse réellement commencer.

Si vous hésitez à vous jeter dans l’aventure The Expanse avant que sa saison 6 arrive, voici 5 bonnes raisons de le faire :

1. De la science pour crédibiliser la fiction

On pourrait dire qu’il y a plusieurs formes de science-fiction. Avec The Expanse, nous ne sommes pas dans le cas du simple divertissement. Ici, la science n’est pas négligée. Que ce soit l’échelle de la série, sa vision de la colonisation spatiale ou juste le mouvement des vaisseaux, tout a clairement été réfléchi et développé en suivant une logique scientifique.

L’approche pose l’histoire dans un contexte qui est simplement tangible. Cela est d’autant plus vrai quand il est question de la fragilité de la vie humaine et des conséquences de la vie dans l’espace sur le corps. Concrètement, si certains éléments de The Expanse s’appuient fortement sur l’imaginaire, il y en a suffisamment qui se reposent sur des faits scientifiques pour crédibiliser le propos de la série. Rien de mieux pour faire monter la tension et éviter de s’égarer en explications inutiles.

2. Un véritable thriller spatial

Peu importe le genre, une bonne série se doit d’avoir une bonne histoire. Dans le cas de The Expanse, nous plongeons dans un thriller mêlant des éléments politiques et plusieurs points de vue. Avec seulement 10 épisodes par saison, l’intrigue n’a pas le temps de faire du surplace et les enjeux ne cessent de grandir. Avec une conspiration qui prend doucement forme, un ennemi mystérieux presque invisible et le fait que la vie dans l’espace est plus que précaire, non seulement le danger est palpable, mais la tension ne retombe jamais bien longtemps et les révélations arrivent à un rythme suffisamment bien maitrisé pour que le récit ne ralentisse jamais pleinement.

3. Des thématiques fortes, mais qui n’étouffent pas le récit

Comme Battlestar Galactica et d’autres qui l’ont précédée, The Expanse est le genre de série de science-fiction qui possède plusieurs niveaux de lecture. On parle ici de luttes des classes, de militarisme, des travers de la diplomatie et de l’importance des ressources qui permettent à la vie de perdurer.

Cela pourrait être beaucoup si ces thématiques étaient poussées au premier plan. Ce n’est pas le cas ici, car elles servent surtout à étoffer le récit. Comme la place de la science dans le show, les principales thématiques développées servent avant toute chose à crédibiliser la conjoncture dans laquelle les personnages évoluent.

4. Une aventure à dimension humaine (et martienne)

The Expanse est en effet l’histoire de personnes que rien ne lie au-delà de leur volonté de sauver des vies. Certains ne cherchent qu’à protéger la leur, là où d’autres veulent éviter que l’humanité tout entière ne disparaisse.

Au bout du compte, peu importe les motivations des uns et des autres, plus les épisodes passent et plus les personnages gagnent en épaisseur et c’est leur survie qui prime. Dans ce sens, pour eux, découvrir la vérité sur ce qui pourrait plonger leur monde dans une guerre où personne ne sortira indemne afin de l’arrêter est ce qui est le plus important. Il n’y a pas mieux pour rester immergé dans l’intrigue, même quand le mystère domine.

5. Un futur dépaysant

Au-delà de l’authenticité apportée par le souci du détail et de la science, de l’investissement dans les personnages et l’histoire, sans oublier de l’intelligence des sujets développés en parallèle, The Expanse reste une série qui nous emmène dans le futur. Une de ses réussites est que ce futur saute aux yeux. On peut créditer ici la qualité de la production. Des décors aux costumes sans oublier les superbes effets spéciaux — en particulier avec le budget d’une série SyFy —, le spectacle est au rendez-vous et jamais l’espace ne parait trop petit pour l’histoire qui est racontée.

L’intégralité de The Expanse est disponible en France sur Amazon Prime Video.