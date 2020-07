Violet et Isobel Crawley de Downton Abbey : Des préjugés à l’amitié

À l’approche de la journée internationale de l’amitié prenant place le 30 juillet, Critictoo met en valeur des relations TV tout aussi, voir plus importantes que l’Amour, avec une semaine dédiée à l’amitié dans les séries.

Dans l’ivresse romanesque qu’est Downton Abbey et ses nombreuses histoires de cœur, on a parfois tendance à oublier que la série de Julian Fellowes a également offert une amitié aussi surprenante que robuste entre Violet (Maggie Smith) et Isobel Crawley (Penelope Wilton).

Il faut dire que les premiers échanges entre l’altruiste Isobel et l’intransigeante Violet sont pour le moins tranchants. En effet, les deux femmes ont des points de vue opposés prenant comme racine le fait qu’elles sont toutes les deux des produits de classes sociales différentes. D’un côté, la comtesse douanière Violet est l’incarnation même de la haute société anglaise dont l’attachement aux traditions est sans faille. De l’autre côté, Isobel fait partie d’une classe bourgeoise — elle fut l’épouse d’un médecin — qui ne voit dans ces coutumes qu’une institutionnalisation des inégalités.

Il existe entre elles des préjugés qui créent dans un premier temps des étincelles de tensions, notamment quand Isobel tient à s’impliquer au sein de l’hôpital que préside Violet. Mais, l’ampleur du récit faisant courir son intrigue de 1913 à 1925 – 1927 si l’on compte le film –, va permettre de voir cette relation s’épanouir.

C’est une amitié sincère qui s’installe et qui n’est au fond pas si surprenante. Car derrière ces forts tempéraments se nichent des femmes ayant vécu les aléas d’une vie. Elles sont toutes les deux veuves, ayant gagné leurs indépendances et voyant dans l’émergence d’une nouvelle génération au sein de Downton le moment pour elles de passer le relai. Au travers de leurs nombreuses cérémonies de thés, partie de cartes ou engagements caritatifs divers et variés se noue un lien les éloignant de leur propre solitude.

Préférant les échanges francs et sans concessions, continuant ainsi a donner aux spectateurs quelques délicieuses joutes verbales, Isobel et Violet n’expriment que rarement l’attachement qu’elles peuvent avoir l’une pour l’autre. C’est au détour d’une conversation entre Violet et sa petite-fille, Mary, qu’on prend conscience de l’importance de cette relation pour la comtesse douanière ; ou lorsque Isobel tient à rester au chevet de son amie malade pour prendre soin d’elle qu’on réalise la beauté simple de cette amitié.

Mais surtout, Violet va apprendre d’Isobel et inversement. En effet, l’intransigeance de la comtesse va peu à peu se fissurer pour laisser apparaitre une femme bien plus moderne que l’image qu’elle dégage. Cultivant un certain féminisme, n’hésitant pas à pousser son fils a quelques changements quand c’est nécessaire, Violet au contact d’Isobel n’aura de cesse de surprendre par ses prises de position parfois d’une étonnante modernité. Au contraire, Isobel va prendre conscience de ses préjugés sur cette haute société et devenir dans le même temps une passerelle entre l’univers des Crawley et les éléments extérieurs dont notamment Tom Branson qu’elle prend sous son aile.

Ainsi, si les histoires de cœurs n’ont pas toujours eu des fins heureuses dans Downton Abbey, les liens entre Violet et Isobel Crawley se sont renforcés au gré des mariages, naissances et décès. Si elles ont eu des désaccords et des conversations houleuses, elles ont fini par s’imposer comme la relation la plus solide de la série.

