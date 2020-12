100 Days My Prince : Le prince héritier perd la mémoire et vit un amour inoubliable, dès maintenant sur Netflix

Après la mise en ligne des séries Private Lives et Do Do Sol Sol La La Sol, Netflix continue dans le domaine de la série coréenne en proposant de découvrir dès à présent la série romantique 100 Days My Prince.

Nous venant de No Ji-sul, cette saison de 16 épisodes de 100 Days My Prince (Baekirui Nanggunnim) suit un prince héritier frappé d’amnésie qui découvre la vie de roturier et vit un amour inoubliable en tant que mari de la femme célibataire la plus âgée de Joseon.

Plus spécifiquement, Lee Yul devient le prince héritier quelque peu hésitant de la Corée après un coup politique. La cruauté de son père et la mort de sa mère l’ont profondément meurtri, alors que la plupart des juges le jugent froid et distant. Alors qu’il se rend à une réception officielle, la suite de Lee Yul tombe dans une embuscade et se réveille sans souvenirs de qui il est. De son côté, Hong Sim se trouve être la femme célibataire la plus âgée du village et se trouve dans l’illégalité suite à un édit qui oblige tous les sujets du royaume à se marier avant l’âge de 28 ans.

Pour la sauver, son père profite de l’amnésie de Yul en lui faisant croire qu’il est la fiancée de Hong-shim. Quelqu’un va-t-il découvrir la véritable identité de Lee Yul ? Retrouvera-t-il un jour la mémoire ? Et un prince peut-il vivre le grand amour avec une simple villageoise ?

La distribution de 100 Days My Prince réunit Doh Kyung-soo, Nam Ji-hyun, Cho Seong-ha, Cho Han-cheul, Kim Seon-ho et Han So-hee.

