The 100 Saison 7 : C’est la fin de la série, la dernière guerre prend place ce soir sur The 100

Les derniers survivants de The 100 mènent leur dernier combat ce soir sur la chaine américaine The CW qui diffuse ainsi l’ultime épisode de la série.

Développée par Jason Rothenberg et inspirée des romans éponymes de Kass Morgan, l’aventure The 100 a commencé le 19 mars 2014 sur The CW. Elle suivait alors les derniers survivants de l’espèce humain à bord d’une station spatiale suite à un cataclysme nucléaire ayant ravagé la Terre et décimé sa population un siècle auparavant. La survie du plus grand nombre dépend alors du succès d’un groupe de cent jeunes personnes toutes mineures qui sont envoyés sur la Terre pour découvrir si elle est oui ou non de nouveau habitable.

S’enchaineront alors de nombreuses batailles et morts au fil des sept saisons et 99 épisodes. L’aventure se termine symboliquement au centième épisode, avec Clarke (Eliza Taylor) et ses amis face à cette dernière guerre qu’annonce Bill et qui doit conduire l’humanité vers la prochaine étape de son évolution, vers quelque chose de plus grand.

Le casting de The 100 réunit Eliza Taylor, Lindsey Morgan, Marie Avgeropoulos, Richard Harmon, Tasya Teles, Shannon Kook, JR Bourne, Shelby Flannery ou encore Adina Porter, Jarod Joseph, Sachin Sahel, Luisa D’Oliveira, Jessica Harmon, Tati Gabrielle, Lola Flanery et John Pyper-Ferguson.

Bob Morley, Chuku Modu, Thomas McDonell, Devon Bostick, Christopher Larkin, Ricky Whittle, Zach McGowan, Isaiah Washington, Henry Ian Cusick, Paige Turco ont également fait partie de la distribution de The 100.

