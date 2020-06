13 Reasons Why Saison 4 : Des secrets remontent à la surface pour la dernière fois, dès à présent sur Netflix

Alors que Netflix vient de mettre en ligne les derniers épisodes de Fuller House, c’est à présent au tour de 13 Reasons Why de faire ses adieux. La quatrième saison de la série est en effet dès maintenant disponible sur la plateforme de streaming.

C’est la dernière saison de 13 Reasons Why – la série basée sur le roman de Jay Asher -, et les terminales de Liberty High se préparent à obtenir leur diplôme. Avant de pouvoir se dire au revoir, ils devront s’assurer qu’un dangereux secret ne remonte pas à la surface, et prendre des décisions si déchirantes qu’elles pourraient changer le cours de leur vie.

Au niveau du casting, il a été annoncé que Gary Sinise (CSI: NY) rejoignait la distribution dans le rôle du Dr Robert Ellman, un psychiatre qui aide Clay (Dylan Minnette) avec ses problèmes, ainsi que Jan Luis Castellanos (Marvel’s Runaways) qui incarne le leader de l’équipe de football qui rencontre des difficultés à gérer la perte d’un membre de l’équipe.

Le casting de 13 Reasons Why rassemble notamment Dylan Minnette, Alisha Boe, Brandon Flynn, Ross Butler, Christian Navarro, Devin Druid, Miles Heizer, Grace Saif, Timothy Granaderos, Amy Hargreaves, Anne Winters, Bryce Cass et RJ Brown.

