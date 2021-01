24 Heures chrono : L’intégrale des aventures de Jack Bauer à (re)découvrir dès à présent sur Netflix

Si vous n’êtes pas abonnés à Canal+ et que vous étiez trop jeunes pour la découvrir au moment de sa première diffusion, 24 Heures chrono est de retour, cette fois dès aujourd’hui en intégralité sur Netflix.

Se composant de 9 saisons, 24 Heures chrono est une création de Joel Surnow et Robert Cochran qui fit ses débuts tonitruants en novembre 2001 sur la chaine FOX. Elle propose un récit en temps réel, un épisode = une heure (moins les publicités), qui mélange action, rebondissements, politique et tout ce qui définissait l’Amérique post-9/11.

L’histoire se centre sur Jack Bauer (Kiefer Sutherland). Dans la première saison, cet agent spécial d’une section antiterroriste de Los Angeles n’a que vingt-quatre heures pour sauver la vie du sénateur David Palmer (Dennis Haysbert) un candidat à l’élection présidentielle, mais aussi sa fille (Elisha Cuthbert) et son couple. Chaque saison suivante le verra poursuivre d’autres investigations périlleuses pour lesquelles il est littéralement prêt à tout pour y arriver, même sacrifier son humanité (âmes sensibles s’abstenir, la série devient particulièrement violente et immorale à un certain point).

La diffusion et le succès de 24 Heures chrono eurent un impact important sur la télévision américaine il y a bientôt 20 ans. L’approche massivement feuilletonnante n’avait jamais aussi bien fonctionné pour une série de cette taille auparavant et cela ouvrit la voie pour d’autres. Elle poussa également FOX à changer sa façon de programmer ses séries pour limiter les pauses entre les épisodes. Elle est certainement la première série pensée pour être bingée.

Terminons par rappeler que le casting de 24 Heures chrono a notamment rassemblé au fil des saisons Kiefer Sutherland, Leslie Hope, Sarah Clarke, Elisha Cuthbert, Dennis Haysbert, Carlos Bernard, Penny Johnson Jerald, Xander Berkeley, Eric Balfour, Sarah Wynter, Reiko Aylesworth, James Badge Dale, Mary Lynn Rajskub, D. B. Woodside ou encore Kim Raver.

