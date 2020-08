3% saison 4 : La conclusion de la série est à découvrir ce vendredi sur Netflix

Après Umbrella Academy, Netflix reste dans la science-fiction, mais s’éloigne des voyages dans le temps et des super-héros pour nous ramener dans le monde dystopique de 3% dont la saison 4 qui est également la dernière de la série est mise en ligne dès ce vendredi 14 aout sur le service de streaming.

Pour rappel, 3% est série d’anticipation brésilienne écrite par Pedro Aguilera prend place dans un futur où la population est divisée en deux classes sociales distinctes. L’élite habite une île paradisiaque, loin du reste de la population qui lutte tant bien que mal pour survivre.

Dans la saison 4, la Coquille et l’Autre rive sont à couteaux tirés et la guerre semble inévitable. Pourtant, alors que le 108e Processus démarre sous un nouveau commandement encore plus agressif, des membres de la Coquille sont invités en visite diplomatique sur l’Autre rive. Mais la proposition de paix sert de prétexte à la destruction qui définira l’avenir de ce monde divisé.

Le casting de 3% rassemble Bianca Comparato, Vaneza Oliveira, Rodolfo Valente, Rafael Lozano, Cynthia Senek, Bruno Fagundes, Thais Lago, Laila Garin, Fernando Rubro, Amanda Magalhães, Zezé Motta, Celso Frateschi, João Miguel, Michel Gomes, Viviane Porto, Mel Fronckowiak et Sergio Mamberti.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.