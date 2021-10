4400 Saison 1 : Disparus au cours du siècle qui vient de s’écouler, ils sont de retour ce soir sur The CW

Après Walker, Roswell et Charmed, The CW continue de rebooter des séries des années 1990-2000. Cette fois néanmoins, il ne s’agit pas d’un vieux show de The WB ou de CBS, mais d’un qui était sur USA Network, puisqu’il s’agit de 4400 (sans le « The » dans la nouvelle version) qui débute donc ce soir sur la chaine américaine.

De quoi parle cette saison 1 de 4400 ?

Tout d’abord, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’originale diffusée entre 2004 et 2007 sur la chaine câblée américaine, The 4400 est une création de René Echevarria et Scott Peters qui s’intéressait à un groupe de 4400 personnes qui ont disparu dans le passé pour tous réapparaitre au même endroit de nos jours. Tom Baldwin (Joel Gretsch) et Diana Skouris (Jacqueline McKenzie) travaillaient pour une division de la sécurité nationale en charge de gérer ces gens qui manifestaient des dons particuliers, comme de la télékinésie, de la télépathie ou d’autres capacités. Au casting, on pouvait notamment trouver Mahershala Ali, Patrick Flueger, Laura Allen, Brooke Nevin, Peter Coyote, Megalyn Echikunwoke et Billy Campbell.

La série de The CW est écrite par Ariana Jackson (Riverdale, Lethal Weapon) qui coproduit avec Anna Fricke (Walker, Wayward Pines). L’histoire de cette nouvelle version de 4400 reprend le même concept avec quelques changements qui devraient devenir plus notables au fur et à mesure que l’intrigue se développe. Cela parle ainsi du retour soudain de 4400 personnes marginalisées qui ont disparu sans laisser de trace durant le siècle dernier et qui réapparaissent du jour au lendemain en 2021, n’ayant pas vieilli d’un jour et possédant désormais des capacités surhumaines.

Qui joue dans cette saison 1 de 4400 ?

Au niveau du casting, nous trouverons dans cette saison 1 de 4400 nous trouverons Joseph David-Jones (Arrow), Khailah Johnson, TL Thompson (Straight White Men), Cory Jeacoma (Power Book II: Ghost), Ireon Roach (School Girls; or the African Mean Girls Play), Derrick A. King (Call Your Mother) et Autumn Best.