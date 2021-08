61st Street Saison 1 : Le créateur de The Night Of s’attaque à la corruption à Chicago, bientôt sur AMC

Commandée par AMC en même temps que Kevin Can F**k Himself dont la diffusion s’est récemment terminée, la saison 1 de la nouvelle série 61st Street se dévoile aujourd’hui à l’aide d’une première bande-annonce.

Il n’y a pas encore de date pour la diffusion qui ne devrait pas débuter avant l’année prochaine. Par contre, il a déjà été confirmé qu’il y aura une saison 2 de 61st Street, puisque la commande initiale de la série était pour 2 saisons.

De quoi parle 61st Street ?

Création de Peter Moffat (Criminal Justice, The Night Of, Your Honor), 61st Street est un drame judiciaire qui suit Moses Johnson (Tosin Cole), un athlète noir prometteur encore au lycée, qui est entraîné dans le système de justice pénale corrompu de Chicago. Pris par la police comme un membre supposé d’un gang, il se retrouve pris dans la tourmente alors que la police et les procureurs cherchent à se venger de la mort d’un officier lors d’une saisie de drogue qui a mal tourné.

Franklin Roberts (Courtney B. Vance), un défenseur public au crépuscule de sa carrière au service du palais de justice le plus achalandé d’Amérique. Après avoir promis à sa femme qu’il allait prendre sa retraite pour passer plus de temps avec leur fils autiste de dix-sept ans, Franklin réalise que Moses Johnson est l’affaire d’une vie, une affaire qui peut bouleverser l’ensemble du système judiciaire de Chicago, défiant le racisme institutionnel et la corruption en son cœur.

Qui est au casting de la saison 1 de 61st Street ?

Dans la distribution de la saison 1 de 61st Street, nous retrouvons donc Tosin Cole (Doctor Who) et Courtney B. Vance (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story) qui sont accompagnés par Holt McCallany (Mindhunter), Aunjanue Ellis (Lovecraft Country), Andrene Ward-Hammond (Manifest), Killian Scott (Dublin Murders) et Jerod Haynes (The Village).

