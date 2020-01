68 Whiskey : Les docteurs de l’armée américaine soignent à partir de la mi-janvier sur Paramount

Alors que la saison 3 de Yellowstone sera diffusée à l’été prochain, Paramount mise sur 68 Whiskey pour son début d’année 2020. La chaine américaine lance donc une nouvelle série militaire à partir du 15 janvier.

Produite par Ron Howard et Brian Grazer, 68 Whiskey est une création de Roberto Benabib (The Brink, Kidding) qui s’inspire de la série israélienne Charlie Golf One. Marchant dans les pas de la classique M*A*S*H, la série est présentée comme une comédie-dramatique qui dépeint les mésaventures d’un groupe d’hommes et de femmes travaillant dans l’équipe médicale d’une base de l’Armée américaine en Afghanistan surnommée « L’Orphelinat ».

Ce qu’ils traversent et voient les poussent à se mettre en danger, à agir sans réfléchir mais aussi à développer une intense camaraderie et une profonde détermination.

La distribution de cette saison 1 de 68 Whiskey, qui comprend 10 épisodes, rassemble Sam Keeley, Gage Golightly, Cristina Rodlo, Jeremy Tardy, Nicholas Coombe, Derek Theler, Beth Riesgraf et Lamont Thompson.

Tags : Paramount moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.