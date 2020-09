9-1-1: Lone Star saison 2 : Liv Tyler s’en va, Lisa Edelstein rejoint la série de FOX

Succès de la saison dernière de FOX, 9-1-1: Lone Star est destinée à faire son retour sur le network pour une saison 2. Cependant, ce dernier se fera sans Liv Tyler, l’interprète de Michelle Blake dans la série et premier rôle féminin face à Rob Lowe.

Si vous n’êtes pas familier avec la série dérivée de 9-1-1 nous venant de Ryan Murphy, Brad Falchuk et Tim Minear, Lone Star suit le pompier Owen Strand (Rob Lowe) qui, il y a 20 ans, était le seul survivant de sa caserne après les attentats du 11 septembre. Après cela, il s’est retrouvé à devoir tout reconstruire par lui-même. Quand quelque chose de similaire affecte une caserne de pompiers du Texas, Owen et son fils, T.K. (Ronen Rubinstein), s’installent à Austin pour aider. Liv Tyler incarnait donc Michelle Blake, chef paramédicale au Texas.

Le départ de Liv Tyler de la série n’était pas initialement prévu et découle des circonstances particulières de notre époque. L’actrice vit à Londres avec sa famille, et faisait donc la navette entre la capitale anglaise et Los Angeles où était tournée la série. Cependant, avec les incertitudes entourant les voyages et la possibilité d’une nouvelle vague COVID-19, avec les restrictions qui vont avec au Royaume-Uni, cela donne le jour à beaucoup d’incertitudes et pouvant impacter à la fois la vie de famille et le tournage.

À l’image de Connie Britton qui a quitté 9-1-1 à la fin de sa première saison (un départ qui était alors prévu), la porte est laissée ouverte pour que Liv Tyler puisse revenir dans la série. Heureusement pour les téléspectateurs, la première saison arrivait à une forme de conclusion autour de l’arc affectant son personnage, qui recherchait alors sa sœur disparue.

La production pour la saison 2 de 9-1-1: Lone Star devait initialement reprendre cet été, mais commence finalement le 12 octobre.

Gina Torres et Lisa Edelstein en saison 2

Aux côtés de Rob Lowe, la série réunit Jim Parrack, Ronen Rubenstein, Sierra McClain, Natacha Karam, Brian Michael Smith, Julian Works et Rafael Silva.

Ils sont par ailleurs rejoints en saison 2 par Gina Torres (Suits) qui incarnera le capitaine paramédical Tommy Vega. Cette dernière avait raccroché son uniforme pour élever ses filles jumelles, jusqu’à ce que le COVID-19 ne change tout. La fermeture du restaurant de son mari la pousse à reprendre du service pour subvenir aux besoins de la famille.

Cette saison 2 de 9-1-1: Lone Star accueille également Lisa Edelstein (House) en récurrente. L’actrice incarnera alors Gwyneth, l’ex-femme d’Owen et la mère de T.K. Cette avocate de New York vient donc à Austin pour voir son fils après les évènements de la fin de la saison 1.

Cela marque pour l’occasion une réunion À la Maison Blanche où Edelstein a interprété Laurie, intérêt amoureux de Sam Seaborn (Rob Lowe) dans la première saison de la série politique.

En parallèle, Lisa Edelstein joue également dans La Méthode Kominsky, qui a récemment perdu Alan Arkin pour sa troisième et dernière saison. Il a été confirmé que l’actrice reprendrait bien son rôle dans ces ultimes épisodes, celui de Phoebe, la fille de Norman (Arkin).

