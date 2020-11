9-1-1: Lone Star Saison 2 : Les pompiers d’Austin accueille Gina Torres, dans la promo et en janvier sur FOX

Les pompiers seront les têtes d’affiche de la soirée du lundi sur FOX en 2021, le network américain ayant annoncé les retours de 9-1-1 et de sa série dérivée 9-1-1: Lone Star à partir du lundi 18 janvier. Et la seconde se dévoile dès aujourd’hui à l’aide d’une vidéo promo.

Pour rappel, la série dérivée de 9-1-1 nous venant de Ryan Murphy, Brad Falchuk et Tim Minear, Lone Star suit le pompier Owen Strand (Rob Lowe) qui, il y a 20 ans, était le seul survivant de sa caserne après les attentats du 11 septembre. Après cela, il s’est retrouvé à devoir tout reconstruire par lui-même. Quand quelque chose de similaire affecte une caserne de pompiers du Texas, Owen et son fils, T.K. (Ronen Rubinstein), s’installent à Austin pour aider.

La saison 2 est marquée par du changement dans la distribution, avec le départ de Liv Tyler qui incarnait Michelle Blake, chef paramédicale au Texas. C’est ainsi Gina Torres qui la remplace. L’actrice de Suits endosse le rôle de la capitaine paramédical Tommy Vega. Cette dernière avait raccroché son uniforme pour élever ses filles jumelles, jusqu’à ce que le COVID-19 ne change tout. La fermeture du restaurant de son mari la pousse à reprendre du service pour subvenir aux besoins de la famille.

9-1-1: Lone Star saison 2 réunit donc Rob Lowe, Gina Torres, Jim Parrack, Sierra McClain, Natacha Karam, Brian Michael Smith, Rafael Silva et Julian Works. Ils sont également rejoints par Lisa Edelstein (House) en récurrente et qui incarne Gwyneth, l’ex-femme d’Owen et la mère de T.K.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.