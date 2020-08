9-1-1 Saison 3 : Los Angeles touchée par un tsunami et d’autres catastrophes, dès ce soir sur M6

C’est la rentrée pour les sauveteurs de Los Angeles et ils ne vont pas trainer à se remettre au travail avec de nouvelles catastrophes qui vont faire des dégâts, comme on peut le découvrir dès ce soir sur M6 avec la saison 3 de 9-1-1 à partir de 21h05.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec cette série créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk, 9-1-1 nous entraine du service d’appels d’urgences 911 aux pompiers, des secouristes ou des policiers de Los Angeles. Constamment sous pression, tous ces intervenants sont confrontés quotidiennement à des situations stupéfiantes, effrayantes, et parfois même choquantes. S’ils ont pour mission de voler au secours des personnes en danger, ils doivent aussi trouver le temps de résoudre les problèmes de leurs propres vies…

Cette saison 3 de 9-1-1 débute de manière plus intense qu’à l’accoutumée avec ses deux premiers épisodes qui voient les sauveteurs faire face à un effroyable tsunami qui s’abat sur la jetée de San Monica. Tout en se battant pour leur vie, ils vont devoir se dépasser pour sauver le plus de monde possible dans le chaos causé par cette catastrophe.

Au casting de cette saison 3 de 9-1-1, nous retrouvons Angela Bassett, Jennifer Love Hewitt, Oliver Stark, Kenneth Choi, Aisha Hinds, Ryan Guzman, Rockmond Dunbar, Corinne Massiah, Marcanthonee Jon Reis et Gavin McHugh.

