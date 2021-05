Une saison 5 pour 9-1-1 et une saison 3 pour 9-1-1: Lone Star, le drama continue sur FOX

Chaque network a désormais sa franchise à succès, celle de FOX est donc 9-1-1 et cela ne va pas s’arrêter de si tôt. En effet, les deux shows seront de retour la saison prochaine sur le network américain et cela vient d’être officialisé.

Ainsi, 9-1-1 reste la série la plus suivie sur FOX avec 9,9 millions de téléspectateurs par semaine (audiences cumulées) et décroche alors sans surprise une saison 5. De son côté, son spin-off 9-1-1: Lone Star occupe solidement la seconde place avec pratiquement 9 millions de fidèles et reviendra pour sa part avec une saison 3.

Programmée en duo le lundi soir cette saison, les deux séries seront séparées temporairement la saison prochaine, puisque si 9-1-1 sera bien de retour dès l’automne, 9-1-1: Lone Star ne reviendra pas avant la mi-saison.

Pour terminer, en ce qui concerne la diffusion actuelle, elle est encore en cours. La saison 4 de 9-1-1 se conclut le 24 mai, tout comme la saison 2 de 9-1-1: Lone Star.

Enfin, dans un autre registre, signalons que FOX a également renouvelée la série d’animation The Great North pour une saison 3.

