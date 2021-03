A Confession : Martin Freeman risque sa carrière pour arrêter un tueur, dès à présent sur Salto

Diffusée au cours de l’année 2019 sur la chaine britannique ITV, le true crime drama A Confession avec Martin Freeman est disponible dès ce 31 mars sur le service de streaming Salto.

Spécialiste du True Crime Drama en Angleterre, Jeff Pope nous revient dès à présent sur la chaine britannique ITV avec A Confession. Cette dernière est alors naturellement basée sur une histoire vraie, celle du Detective Superintendent Steve Fulcher (incarné par Martin Freeman) qui va volontairement briser le protocole pour attraper un tueur.

Nous venant de Jeff Pope, également scénariste du film Philomena et de la minisérie The Widower, A Confession prend place à Swindon, Wiltshire en 2011 et relate la disparition de Sian O’Callaghan, une jeune femme de 22 ans qui devait retrouver son petit ami Kevin Reape après une soirée entre amies. Cependant, la jeune femme ne s’est jamais présentée chez lui.

Se voyant confier l’affaire, l’officier Steve Fulcher se lance dans une course contre la montre, déterminé à retrouver Sian, convaincu qu’elle doit être encore en vie et détenue contre son gré. Cela le conduira ainsi, à briser les règles face au suspect. Une décision qui va transformer le reste de son existence.

Autour de Martin Freeman, A Confession réunit Charlie Cooper (This Country), Siobhan Finneran (Happy Valley), Imelda Staunton (Vera Drake, The Girl), Joe Absolom (The Level). Les six épisodes composant la série sont réalisés par Paul Andrew Williams (Strangers, Broadchurch).

