A Discovery Of Witches Saison 2 : Matthew et Diana explorent Londres Elizabethien, dès aujourd’hui sur Sky

Plus de deux ans après la diffusion de la première saison, A Discovery of Witches fait son retour sur le petit écran britannique avec une saison 2. Plus précisément, Sky commence la diffusion à partir de ce 8 janvier 2021, et rend disponible l’intégralité de la saison en parallèle sur leur service de streaming.

Si vous n’êtes pas familiers avec la série, A Discovery of Witches est une adaptation de la trilogie écrite par Deborah Harkness. L’histoire s’intéresse à Diana Bishop (Teresa Palmer), une historienne et descendante d’une lignée de sorcières de Salem. Lorsqu’elle se retrouve un temps en possession un manuscrit enchanté et convoité par bien des créatures surnaturelles, elle est poussée à embrasser la magie qui coule dans ses veines. Cet évènement la met sur la route de Matthew Clairmont (Matthew Goode), un vampire de 1500 ans, dont elle va s’éprendre. S’amorce alors une romance passionnée et interdite, alors que le danger ne cesse de s’agrandir autour d’eux.

En saison 2, Matthew et Diana se cachent de la Congrégation dans le Londres Elizabethien et recherchent un puissant sorcier pour qu’il puisse aider Diana à contrôler sa magie et mettre la main sur le fameux manuscrit, le Book of Life.

Dans le présent, les tantes de Diana, Sarah (Alex Kingston) et Em (Valarie Pettiford), doivent trouver refuge auprès de la vampires et chasseuse de sorcières Ysabeau De Clermont (Lindsay Duncan), alors que Marcus (Edward Bluemel) et Miriam (Aiysha Hart) ont pour mission de protéger les démons Nathaniel (Daniel Ezra) et Sophie (Aisling Loftus), enceinte. De leurs côtés, Gerbert (Trevor Eve), Knox (Owen Teale), Satu (Malin Buska) et Domenico (Gregg Chillin) enquêtent pour découvrir ce qui est arrivé à Diana et Matthew et les secrets que leurs alliés gardent pour eux.

La saison 2 de A Discovery of Witches se compose de dix épisodes et réunit donc dans son casting Teresa Palmer, Matthew Goode, Alex Kingston, Valarie Pettiford, Lindsay Duncan, Edward Bluemel, Aiysha Hart, Daniel Ezra, Aisling Loftus, Trevor Eve, Owen Teale, Malin Buska et Gregg Chillin. Ils sont rejoints par Steven Cree, James Purefoy, Paul Rhys, Sheila Hancock, Barbara Marten ou encore Tom Hughes.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.