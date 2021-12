A Discovery of Witches Saison 3 : Une date de diffusion et un nouveau trailer à l’approche de la diffusion sur Sky

L’histoire de Diana et Matthew prend bientôt fin, avec la diffusion de la troisième et dernière saison de A Discovery of Witches. Sky Max annonce ainsi que la série fera son retour à partir du vendredi 7 janvier 2022. Comme d’habitude, la série sera diffusée à la semaine sur la chaine, tandis que l’intégralité de la saison sera disponible dès le jour du lancement à la demande et via leur service de streaming NOW.

De quoi parle A Discovery of Witches ?



Basée sur la série de romans écrite par Deborah Harkness, A Discovery of Witches suit Diana Bishop (Teresa Palmer), une historienne et descendante d’une lignée de sorcières de Salem. Lorsque cette dernière se retrouve un temps en possession d’un manuscrit enchanté et convoité par bien des créatures surnaturelles, elle est poussée à embrasser la magie qui coule dans ses veines. Cet évènement la met sur la route de Matthew Clairmont (Matthew Goode), un vampire de 1500 ans, dont elle va s’éprendre. S’amorce alors une romance passionnée et interdite, alors que le danger ne cesse de s’agrandir autour d’eux.

Au programme de la saison 3…

La troisième saison de A Discovery of Witches adapte le troisième livre, à savoir Le Noeud de la Sorcière. Après un séjour en 1590, Diana Bishop et Matthew Clairmont reviennent dans le présent pour affronter de nouveaux dangers. Une terrible menace pèse sur leur avenir, et elle ne se dissipera que s’ils parviennent à récupérer les pages manquantes de l’Ashmole 782. Or le temps presse, avec Matthew qui a décidé de défier la Congrégation qui régit la vie de toutes les créatures surnaturelles. De vieux châteaux en laboratoires universitaires, depuis les collines de l’Auvergne jusqu’aux palais vénitiens, Diana et Matthew, décidés à protéger leur amour défendu, finiront par découvrir le secret extraordinaire que les sorcières ont percé voilà des siècles et des siècles.

Le Casting de A Discovery of Witches Saison 3

Cette saison 3 de A Discovery of Witches réunit au casting Teresa Palmer (Diana), Matthew Goode (Matthew), Edward Bluemel (Marcus), Lindsay Duncan (Ysabeau), Alex Kingston (Sarah), Gregg Chillin (Domenico), Owen Teale (Peter Knox), Adelle Leonce (Phoebe), et Trevor Eve (Gerbert). Ils sont rejoints par Toby Regbo (The Last Kingdom), qui joue donc une version adulte du fils adoptif de Matthew et Diana, Jack (incarné par le jeune Joshua Pickering en saison 2).