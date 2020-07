Une saison 2 pour À l’ombre des magnolias, Netflix retournera à Serenity avec Maddie, Helen et Dana Sue

Après l’annonce du renouvellement de Chesapeake Shores, les fans de Sherryl Woods peuvent de nouveau se réjouir : Netflix vient d’officialiser la commande pour une saison 2 de À l’ombre des magnolias.

Développée pour Netflix par Sheryl J. Anderson et s’inspirant donc de la série de romans de Sherryl Woods, À l’ombre des magnolias — de son titre original Sweet Magnolias — se centre sur trois femmes qui sont amies depuis toujours. Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Helen (Heather Headley) et Dana Sue (Brooke Elliott) s’épaulent alors qu’elles essaient de concilier couple, famille et carrière dans une petite ville du Sud des États-Unis. Quand Maddie décide de divorcer, elles se lancent dans une nouvelle aventure professionnelle ensemble.

La première saison composée de 10 épisodes a été mise en ligne sur la plateforme le mardi 19 mai et, si Netflix n’a pas communiqué de chiffres, a passé plusieurs semaines dans son Top 10, assurant donc que la série a trouvé un certain succès.

Aux côtés de JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott et Heather Headley, À l’ombre des magnolias rassemble Chris Klein, Jamie Lynn Spears, Justin Bruening, Logan Allen, Carson Rowland et Anneliese Judge.

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.