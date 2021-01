A Million Little Things Saisons 1 et 2 : Une série sur l’amitié et les épreuves de la vie, dès maintenant sur Salto

Alors qu’ABC a diffusé quelques épisodes de la saison 3 de A Million Little Thing au cours des derniers mois de l’année 2020, les deux premières saisons de cette dramédie sont maintenant disponibles en France sur le service de streaming Salto.

Création de DJ Nash (Up All Night), A Million Little Things suit ainsi les membres d’un groupe d’amis sont, pour différentes raisons, tous pris au piège de leur propre existence qui ne fait que stagner.

Quand Gary, Eddie, Rome, Delilah, Katherine et Maggie apprennent le suicide de leur meilleur ami Jon, le choc est total. Comment ont-ils pu ne rien voir ? À la suite de cette tragédie, les vérités émergent… Leur amitié n’est-elle qu’un écran de fumée ? Sont-ils condamnés à vivre leurs épreuves seuls ?

La distribution de A Million Little Things réunit David Giuntoli, James Roday Rodriguez, Grace Park, Romany Malco, Allison Miller, Christina Moses, Christina Ochoa, Stéphanie Szostak, Tristan Byon, Lizzy Greene et Ron Livingston,

