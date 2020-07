A Suitable Boy : Lata veut être maîtresse de son destin dans l’Inde post-coloniale, dès dimanche sur BBC One

BBC One nous invite à passer une partie de l’été dans l’Inde post-coloniale avec sa mini-série évènementielle A Suitable Boy qui es tdiffusée à partir de ce dimanche 26 juillet sur la chaine britannique.

Adaptation en six épisodes du roman indien Un garçon convenable, écrit par Vikram Seth, signé Andrew Davies, A Suitable Boy raconte l’histoire de quatre familles sur une période de dix-huit mois, et se concentre sur les efforts de Mme Rupa Mehra pour organiser le mariage de sa fille cadette, Lata, à un « garçon convenable ».

Lata est une étudiante universitaire de 19 ans qui refuse d’être influencée par sa mère dominatrice ou par Arun, son frère opiniâtre. Elle est forcée de choisir entre ses trois prétendants Kabir, Haresh et Amit, et tente d’être maîtresse de son destin dans l’Inde post-coloniale des années cinquante, qui guette son avenir entre la tradition et la modernité.

La série A Suitable Boy met à l’affiche Tanya Maniktala, Tabu, Ishaan Khatter, Rasika Dugal, Mahira Kakkar, Ram Kapoor, Gagan Dev Riar, Vivek Gomber, Vivaan Shah, Shahana Goswami,Mikhail Sen, Namit Das, Danesh Razvi, Joyeeta Dutta, Sharvari Deshpande, Shujaat Khan, Shubham Saraf, Randeep Hooda ou encore Aamir Bashir.

