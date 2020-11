A Teacher : Kate Mara est une mauvaise professeure, dès maintenant sur Hulu et demain sur Canal+

Dernière collaboration entre Hulu et FX après Mrs America, la nouvelle mini-série intitulée A Teacher fait ses débuts dès aujourd’hui sur la plateforme de streaming américaine et arrivera dès demain en US+24 en France sur MyCanal et Canal+.

Créée par Hannah Fidell, A Teacher se base sur le film indépendant du même nom de la scénariste/réalisatrice qui est sorti en 2013 et est un thriller psychologique qui nous parle d’une relation complexe entre une professeure et un de ses élèves.

L’histoire qui s’étale sur 10 épisodes nous entraine ainsi auprès de Claire (Kate Mara), une professeure travaillant dans un lycée de banlieue au Texas. Insatisfaite par son mariage et à la recherche d’une connexion, elle a une aventure avec Eric, l’un de ses étudiants. Cette liaison illicite fait basculer leur vie et a des retombées pour eux, leurs amis et leurs familles, qui sont impossibles à ignorer.

Au casting de A Teacher, Kate Mara sera entourée par Nick Robinson, Ashley Zukerman, Marielle Scott, Shane Harper, Adam David Thompson, Rya Kihlstedt, Camila Perez, Cameron Moulène et Ciara Bravo.

