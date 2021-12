A Very British Scandal : Un scandaleux divorce avec Claire Foy et Paul Bettany, dans deux semaines sur BBC One

BBC One nous invite à plonger dans un nouveau scandale après Noël. La chaine britannique diffusera en effet A Very British Scandal à partir du 26 décembre, et la série sera ensuite disponible en intégralité sur BBC iPlayer. La diffusion se poursuit par ailleurs sur les deux soirées suivantes.

De Quoi parle A Very British Scandal ?

Suite spirituelle à A Very English Scandal (disponible sur Salto), A Very British Scandal s’intéresse à Ethel Margaret Campbell, duchesse d’Argyll et son célèbre divorce avec son second mari en 1963 qui a fait la une de la presse.

Lorsque le duc suspecte sa femme de le tromper, il profite de son absence pour fouiller ses affaires et découvre des photographies compromettantes, dont l’aujourd’hui fameuse photo d’elle nue avec un collier de perles, en compagnie d’un autre homme non identifié. Aussi introduit dans les preuves, une longue liste de noms d’hommes qui auraient été les amants de la duchesse. Elle fut alors surnommée « The Dirty Duchess ».

A Very British Scandal revisite donc ce divorce médiatique, avec Sarah Phelps (And Then There Were None) signant le scénario et Anne Sewitsky sera derrière la caméra.

Le Casting de A Very British Scandal

Multi-récompensée pour sa performance dans The Crown, où elle a incarné la reine Elisabeth II durant deux saisons, Claire Foy endosse le rôle de Margaret Campbell, la duchesse d’Argyll. Face à elle, on retrouve Paul Bettany (WandaVision) dans la peau d’Ian Campbell, le onzième duc d’Argyll.

Richard McCabe, Phoebe Nicholls et Amanda Drew font également partie de la distribution.