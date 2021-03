A Very English Scandal Saison 2 : Claire Foy et Paul Bettany à la tête d’un scandale très british

Plus de deux ans après l’annonce d’une saison 2 pour A Very English Scandal, la chaine britannique, associé à Amazon, donne des nouvelles du projet et surtout, de qui sera à la tête de ces nouveaux épisodes.

On apprend que Claire Foy (The Crown) et Paul Bettany (WandaVision) seront donc à l’affiche de cette seconde saison, intitulée A Very British Scandal — un changement reflétant la nature écossaise de l’histoire qui sera raconté.

En effet, A Very British Scandal s’intéresse à Ethel Margaret Campbell, duchesse d’Argyll et son célèbre divorce avec son second mari en 1963 qui a fait la une de la presse. Lorsque le duc suspecte sa femme de le tromper, il profite de son absence pour fouiller ses affaires et découvre alors des photographies compromettantes de son épouse, dont l’aujourd’hui fameuse photo d’elle nue avec un collier de perles, en compagnie d’un autre homme non identifié. Aussi introduit dans les preuves, une longue liste de noms d’hommes qui auraient été les amants de la duchesse. Elle fut alors surnommée “The Dirty Duchess”. Claire Foy et Paul Bettany jouent la duchesse et le duc, respectivement.

Au scénario, nous retrouvons Sarah Phelps, qui a signé les récentes adaptations d’Agatha Christie pour BBC, de And Then There Were None à The Pale Horse, alors que Anne Sewitsky sera derrière la caméra.

Rappelons, qu’en attendant de pouvoir découvrir cette saison 2, la première saison de A Very English Scandal est disponible en France sur Salto.

